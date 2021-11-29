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板橋林家商號舊址登錄歷史建築 四連棟木構屋頂極珍貴

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
文資委員會勘後表示，本建物2樓的四連棟木構屋頂極為珍貴，立面形式除面材外，仍保有原有形式，有2開間明顯材質更換。圖／文化局提供
文資委員會勘後表示，本建物2樓的四連棟木構屋頂極為珍貴，立面形式除面材外，仍保有原有形式，有2開間明顯材質更換。圖／文化局提供

北市文化局今針對大同區「南京西路257號」進行文資價值審議，原所有權人林熊祥、林衡道父子倆均為台灣史學方面專家，文資委員會勘後表示，該建物2樓的四連棟木構屋頂極為珍貴，整體連棟木架構屋頂面積量體大，現況保存尚佳，具建築史價值，因此同業登錄為歷史建築

該建物原址為板橋林本源家族所有，板橋林家持有該土地逾百年，原所有權人林熊祥、林衡道父子倆均為台灣史學方面專家，且擔任省文獻委員會主委。

林熊祥曾在此創立「大有物產株式會社」、「永祥礦業事務所」等商號經營米穀買賣、礦業開採等事業，二樓以上則做為居住使用，林衡道自福州回台時，曾居住其中一間。

文資委員會勘後表示，該建物位於清末建設的六館街，現有建築重建於1947年，格局為四坎一落二過水，立面為四柱三窗。建築構造是2層磚造，2樓室內為共通空間，有大跨度木屋架，在民宅建築中極為罕見。

文資委員會勘後表示，2樓的四連棟木構屋頂極為珍貴，留有大部分原有格局，及早期家飾保留下來，立面形式除面材外，仍保有原有形式，整體連棟木架構屋頂面積量體大，現況保存尚佳，具建築史價值。此外，林熊祥、林衡道父子，兩人在文史、古蹟保存有重要貢獻。經文資委員投票後過半數同意登錄歷史建築。

歷史建築 文化局 北市

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