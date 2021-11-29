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為屆退軍人和青年辦徵才 新北：逾半是科技廠

中央社 / 新北29日電

新北勞工局表示，12月3日為屆退軍人青年辦徵才活動，共有51家廠商釋出逾3000個職缺；根據參與廠商的產業分析，徵才廠商中有52%是科技製造業。

勞工局今天發布新聞稿指出，新北市政府就業服務處將於12月3日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉辦「新北市屆退軍人、青年暨榮民聯合徵才活動」，共有51家廠商攜手釋出超過3000個職缺。

根據參與廠商的產業分析，科技製造業廠商占5成2，其他包括旅宿餐飲業及一般服務業約占3成7，另零售量販業也占近1成。

勞工局長陳瑞嘉表示，為了讓新北青年及退役軍人順利就業，也讓廠商覓得好人才，以往活動規模約40家廠商，今年擴大到51家，釋出的工作機會也增加5成。

他表示，參與廠商包括全台首創雲端廚房的「軒饌廚坊」，以及電競大廠微星科技、全球傳動、康舒科技、松川精密及力晶積成電子（力積電），求職民眾可直接與徵才廠商面對面溝通，免去等候面試通知的時間。

青年 軍人 新北 勞工局

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