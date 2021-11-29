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北市列管海砂屋245棟 自拆、補強每戶可獲補助

中央社 / 台北29日電

北市建管處今天表示，全市經公告列管海砂屋共245棟，須拆除重建215棟、加勁補強30棟。若所有權人自行拆除，每戶補助新台幣20萬元；在期限內加勁補強，每戶補助10萬元。

台北市政府建築管理工程處發布新聞資料指出，從民國86年統計至今年11月25日止，北市列管公告海砂屋有245棟共4167戶，其中須拆除重建為215棟共3801戶、加勁補強30棟共366戶。

建管處表示，須拆除重建海砂屋，若所有權人自行拆除，補助每戶20萬元；鑑定為加勁補強海砂屋，在指定期限內，依鑑定報告處理並完成工程，補助每戶10萬元。

建管處指出，「臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」經多次修正訂定，依公告列管須拆除重建海砂屋，除可減免房屋稅外，若公告列管5年內更新，能依原建蔽率及容積率、原總樓地板面積申請重建，且放寬容積率或總樓地板面積達30%，保障住戶權益。

建管處表示，有部分須拆除重建海砂屋，因超過停止使用期限，若未申請展延，不能使用建物，經查獲，可裁罰所有權人5000元至6萬元以下罰鍰。

建管處指出，為輔導海砂屋更新，須拆除重建海砂屋依法被劃定為更新地區後，土地及合法建物所有權人，僅須整合1/2以上都更同意門檻，就能申請都更或權利變換計畫，細節可洽台北市都市更新處。

海砂屋 北市 都更

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