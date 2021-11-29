北市45個失智社區服務據點 重新開放、提供共餐

國內疫情趨緩、全國疫情警戒降至二級迄今，配合中央流行疫情指揮中心發布的「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」，北市45個失智社區服務據點自8月23日起重新開放服務；另為保障住宿式長照機構住民權益，北市除嚴查非立案住宿型長照機構，還設置評鑑制度、定期督導考核。

北市衛生局說，台北市目前有11家失智共照中心及45個失智社區服務據點，疫情期間社區服務據點暫停開放，考量全國疫情警戒於7月27降至二級迄今，北市府配合指揮中心7月22日發布「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」，自8月23日起逐步重新開放服務。

北市失智社區服務據點也自11月2日起恢復共餐及供餐服務，依指揮中心11月18日修訂的「失智社區服務據點因應COVID-19防疫管理指引」，已刪除分批用餐規定，但共餐時仍維持良好通風、同桌者須採梅花座或使用隔板以保持社交距離。

另外，為保障住宿式長照機構住民權益，讓需要被照顧的失能長者’獲得良好照護品質，並鼓勵民眾檢舉疑似非法收著失能長者場所，衛生局除嚴查非立案住宿式長照機構，並落實立案機構評鑑制度，就權管住宿式長照機構及一般護理之家，定期進行督導考核，並配合衛福部定期辦理評鑑。

衛生局表示，鼓勵民眾檢舉疑似非法收住失能長者場所，若民眾知悉周遭有疑似未立案機構，可至北市鄰里通報單一窗口1999，依北市衛生局所訂「接獲檢舉疑似非法容留老人案件處理流程」，相關舉報件皆納入聯合稽查管理系統進行查察，由衛生局、社會局、警察局及當地里長進行跨單位聯合稽查。