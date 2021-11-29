第3胎免費！北捷設幼兒園員工子女優先 中簽率80.8%

為配合政府鼓勵生育政策，讓員工安心工作，台北捷運公司規畫「職場互助教保服務中心」，今年8月16日正式開學，成為全台第一家公營企業幼兒園，根據家中孩童人數每月學費不同，第一胎每月2500元、第二胎1500元、第三胎0元，今年共有68人報名、55人錄取，中簽率80.8％。

台北市長柯文哲今出席北捷「職場互助教保服務中心」揭牌儀式現場，致詞時表示，這是全台第一家地方政府公營事業按照法令成立的幼兒園，主要收托員工子女，若有剩下名額也能給周邊民眾申請。

柯文哲指出，北市幼兒園分為4種，分別為公立幼兒園、非營利、準公共化及私立，公幼以弱勢為優先，包含單親、隔代教養、中低收入、原住民或新住民等，近期有重新計算，不應以人口數決定設置數量，而應以每個幼兒園收的弱勢兒童占比。

柯表示，以台北來說，幼兒園最貴的是空間成本，因此慢慢在公宅建設幼兒園，並給非營利組織經營，打造類似今天北捷啟動的非營利幼兒園。

準公共化幼兒園部分，柯文哲表示，已要求北市教育局在前年公布第二年補助辦法，符合資格就能給予補助，協助私立幼兒園轉成非營利幼兒園。

柯文哲說，北次預計提高準公共化幼兒園老師的薪資，目前已從原先的2.9萬元提升為3.3萬元，未來會想辦法再拉高，且費用是「久任薪水」，滿1、3、5年的薪資不同，讓幼兒園願意花更多成本在老師身上，預計2022年達成公立、非營利、準公共化幼兒園共70％，私立幼兒園30％。

「職場互動教保服務中心，講明白點就是台北捷運幼兒園」，柯文哲表示，北捷因有足夠員工數支撐，但台灣普遍為中小企業，因此在內湖另設非營利幼兒園，提供5、6家公司認領，讓這幾家公司員工小孩優先就讀，剩下再給其他民眾抽籤。

北捷補充，這次啟動的「職場互助教保服務中心」，是由教育局召開徵選審議選定幼教團隊；北捷員工數約600人，今年共有68人報名、綠取55名2歲至6歲幼兒就讀；學費部分，第一胎每月2500元、第二胎1500元、第三胎0元。

北捷表示，該教保中心室內總面積約96坪，牆上有捷運意象及藍天白雲圖案，室內遊戲室則是充滿悠閒自在的學習空間，全力打造安全舒適又有在地文化與職場連結的學習環境。

除了幼兒教育外，北捷對於車站第一線工作的懷孕工作人員，也會給予更多關懷與照顧，自2016年起，車站懷孕工作人員可選擇至客服中心內勤單值班，以降低在線上職勤處理緊急狀況衍生風險。

北捷規畫「職場互助教保服務中心」，今年8月16日正式開學，成為全台第一家公營企業幼兒園。圖／北捷提供

北捷規畫「職場互助教保服務中心」，今年8月16日正式開學，成為全台第一家公營企業幼兒園。圖／北捷提供