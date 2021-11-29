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影／台東縣府雇員遭毆 議員質疑有弊要檢調保護好人

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議員林參天今天中午到縣調站提供檢舉資料。記者卜敏正／攝影
台東縣議員林參天今天中午到縣調站提供檢舉資料。記者卜敏正／攝影

台東縣政府建設處負責下水道工程業務的李姓約聘僱員日前遭毆傷，警方當晚逮捕2嫌，2人供稱看不慣李在業務上刁難才出手教訓，檢方訊後認為2人未吐實、背後有教唆者向法院聲請羈押，但法院審理後無保請回，縣議員林參天認為案情不單純，今天中午帶資料到縣調站檢舉，要求積極介入調查、保護好人。

台東縣調站表示，廉政署已立案偵辦，會排時間作筆錄，若有相關事證也可提供協助。台東縣建設處長許瑞貴表示，此案已經拖蠻久了，廉政署丶檢方都已立案調查，建設處會配合提供資料，但他可以肯定地說，此案跟現職人員沒有關係。李姓承辦人員為什麼會被打，李沒有說明，無法代李回應。

「希望檢調硬起來保護好人！」林參天表示，他今年5月已在議會質詢，疑有負責相關工程公務人員和廠商出國旅遊、不明飲宴，他質詢時也不斷點名、請調查站積極處理，但沒有任何調查官跟他聯繫，今天才到台東縣調查站拜訪，也願意提供相關資料。

他說，公務人員如被業者毆打是很嚴重的事，如果因為堅守原則和崗位，被不明人士從外地叫人來這裡攻擊、暴力相向，讓公務人員如何是好？怎麼做事？他身為民代也擔心人身安全有疑慮，調查站應勇於任事。

台東

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