北捷教保中心揭牌 續推至劍潭、劍南路站TOD

為配合政府鼓勵生育政策並讓員工安心工作，台北捷運公司成立職場互助教保服務中心，成為全台第一所公營企業的教保中心。北捷表示，將把成功經驗複製到劍南路及劍潭站TOD案。

台北捷運公司今天舉辦職場互助教保服務中心揭牌儀式，總經理黃清信致詞表示，他要感謝教育局推動、支持教保中心，也要感謝首屆就讀的55名「北捷寶寶」，這55名小尖兵第一天入學哭得唏哩嘩啦，到現在已經完成新兵訓練，玩得非常開心。

黃清信說，北捷將秉持追求卓越的精神，持續投入資源讓教保中心更完善，幫助小朋友們贏在起跑點，並基於公益及企業責任，將全台第一所公營企業教保中心的成功經驗複製到劍南路及劍潭站TOD（大眾運輸導向發展）案，讓更多小朋友及職場從業人員能夠無後顧之憂。

北捷說明，教保中心優先保障捷運局、台北捷運公司員工的子女就讀，首屆共有68人報名，最後共錄取55名2歲至5歲的幼兒就讀，錄取率約8成；學費不限制是否曾在同間幼兒園就讀，第一胎每個月新台幣2500元、第二胎1500元、第三胎0元。

台北市長柯文哲致詞表示，北捷教保中心其實就是幼兒園，而在台北市，建置幼兒園最大的成本就是空間，所以將來會在公宅尋覓適合的地點開設幼兒園，目前在內湖已經有一個設計，希望讓附近5、6家公司一起認股經營，父母、子女一起上班、上課。

柯文哲提及，今年已經讓教保員的薪水提升到3.3萬元，未來會再想辦法往上拉，並讓留任越久的職員薪水越高，一分錢一分貨。

柯文哲說，台北市公立、非營利、準公共化幼兒園將在明年達到7成，剩下3成則是私立幼兒園，讓有錢人還是可以去讀學費比較貴的雙語幼兒園等。