柯文哲提打棒球戴耳機挨批 市府：別放大玩笑話

台北市長柯文哲去年稱棒球無聊引發討論，日前參觀天母棒球場時建議讓選手戴耳機上場，網友批評鼓勵作弊。台北市政府今天指出，請別放大、斷章取義部分開玩笑的內容。

柯文哲21日訪視中職味全龍隊主場天母棒球場的智能化成果，體驗球場結合第5代行動通訊技術（5G）基地台、環場發光二極體（LED）螢幕、全館電視及資訊設備、高速攝影設備及追蹤雷達等智能化設施，25日他在臉書（Facebook）發布當天參觀的花絮影片。

影片中，味全龍球團說明，有8支高速攝影機及雷達安裝在本壘板後方，可以蒐集球的轉軸、轉速、投手的出手高度及角度等，即時提供球隊情蒐系統及轉播單位進行應用。球團還帶領柯文哲到情蒐室參觀。

柯文哲進入情蒐室後，要求工作人員講解及播放範例。說明完後，柯文哲表示，這個科技太可怕了，投手如果在美國大聯盟，丟個幾場大概就完蛋了，就會被知道要怎麼出手。

柯文哲接著指出，「但我看到馬上就…海軍旗兵」，並建議味全龍應讓選手戴耳機上場，就可以通知打者，對方要丟什麼球。

一旁工作人員說明「台灣規定不能帶電子產品上去」，柯文哲仍堅持可以戴耳機，再度被否定後建議「帽子裡面弄個無線電就好了。」

柯文哲此番言論引發討論，有網友在影片下方留言指出「這樣是作弊」，也有網友表示「柯文哲蠻適合去休士頓 太鼓達人當GM（總經理）」；在批踢踢實業坊（PTT）上有網友稱「硬要蹭結果露出馬腳，鼓勵作弊」及「果然不懂棒球，硬要出餿主意」。

對此，台北市政府發言人陳智菡今天向媒體表示，柯文哲是在聽取簡報時與球團閒聊，討論如何藉由科技輔助選手賽前情蒐、提升運技。柯文哲知道台灣的球賽規範，也知道科技再怎麼進步，都有不能跨越的界線，請別放大、斷章取義部分開玩笑的內容。

美國職棒大聯盟休士頓太空人隊在2017年世界大賽上作弊，透過架設在中外野的攝影機看到對手暗號，並藉由敲打垃圾桶告訴打者，對手將投什麼球，遭罰500萬美元，總教練及總經理被禁賽1年。