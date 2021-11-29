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美學執行長薪資9萬惹議 北市：較高薪資聘用優秀人選

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市政府發言人陳智菡表示，事事扯選舉很阻礙城市進步，相信用較高薪資聘用優秀人選。記者胡瑞玲／攝影
台北市政府發言人陳智菡表示，事事扯選舉很阻礙城市進步，相信用較高薪資聘用優秀人選。記者胡瑞玲／攝影

北市政府正遴選「美學專案辦公室執行長」，稱將針對社會住宅、捷運車站等意象設計打造城市品牌，引發議員質疑是要為了2022大選的文宣操盤，台北市發言人陳智菡今表示，事事扯選舉很阻礙城市的進步，任何事情該做就應該做；因牽涉正個城市規畫，相信要用較高薪資聘用優秀人選。

台北市長柯文哲今出席台北捷運「職場互助較保服務中心」揭牌活動，被問到美學專案辦公室執行長議題時，僅說「哎，我跟你說齁」。

陳智菡指出，事事要扯選舉對我們來說是很阻礙城市的進步，任何事情該做就應該做，不管台北市長柯文哲任期還剩多少時間。事實上，柯文哲任期還有一年，該做的事情會持續推動。

外界質疑（公開徵才）好像有點突然，其實一點也不突然，從2018、2019年起，北市美學小組就開始運作，因業務繁多，現在希望徵求更多人選加入城市進步行列。

陳智菡表示，美學小組專案辦公室是「任務型編組」，任務型編組就城市設計及公共建築包含社宅、捷運車站及周邊環境等進行美化，若能夠認同這樣理念的人，都歡迎參加。

薪資部分，陳智菡說，因為這是一個非常龐大的專案設計，美學小組牽涉整個城市的規畫，相信要用比較高的薪水聘用優秀的人選，北市府市廣開大門。過去這樣的聘用人選會公告1至2周，這次擴大徵才公告3周，就是希望優秀人才能更加入。

柯文哲昨日在臉書徵才，表示正尋找具備重視城市美學與公共價值、氣候變遷與城市永續發展、擅長創造品牌、懂行銷溝通者，出任美學專案辦公室執行長。

根據台北市府公布的徵才細項，美學專案辦公室執行長為簡任12職等參事，月薪約8萬2000元至9萬4000元，負責城市美學政策與專案計畫的研議規畫、推動等，像是捷運、社宅、市場、公共藝術的美學執行與整合行銷。

北市 捷運 陳智菡

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