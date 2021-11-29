新北翻轉五股垃圾山 打造五股夏綠地交通園區

新北市積極推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，市府團隊在五股夏綠地歷經2年努力下，成功整合地主提供土地同意書，開闢夏綠地街，並重新綠美化公有土地、輔導納管私有土地，逐步完成建築物及環境改善，打造出「五股夏綠地交通園區」。民代認為，市府積極解決困擾地方多年的垃圾問題，打造出如此漂亮的環境，應給予肯定。

新北市副市長謝政達今日上午帶領市府團隊出席五股夏綠地交通園區揭牌儀式。他說，單靠市府的力量是無法完成五股垃圾山所有的環境整頓，還需要在地廠家的配合，才能成就今日的夏綠地，期望在今年底之前能完成整個試辦計畫，還給市民乾淨的市容及提升生活品質，翻轉五股、帶動大台北中心的發展。

新北市交通局長鍾鳴時表示，擴大五股都市計畫發布前試辦計畫是由城鄉局主政、經發局、工務局、環保局、交通局等處合作處理，其中交通局負責輔導廠家申請「停車場及附屬設施使用」，從原先列管的6家業者，到後來陸續增至232家廠家，占總數三分之一以上。

鐘鳴時說，交通局相當重視五股夏綠地交通園區，此次除協助廠家或地主媒合土地所有權人外，同時也提供興辦事業計畫撰寫的範本及諮詢，讓業者清楚後續申請程序、期程及規劃內容，協助輔導達成合法使用目標。

鍾鳴時指出，交通局2年來多次派員了解廠家施工進度並協助排除困難，積極協調，希望在期程內完成改善作業，最終共審查通過99案，業者退縮空間後，讓市府得以整頓園區道路、排水溝、設置路燈，整個交通園區煥然一新。另外，有數十家違法廠家並無申請或者通過審查，市府已將工廠通通拆除。