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新北中醫師公會連年寒冬送暖 贈800份藥膳包給弱勢

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨。記者李成蔭／攝影
新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨。記者李成蔭／攝影

新北中醫師公會長年熱心公益，今再捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨給在地的弱勢家庭，期望打造善的循環，讓大家一起平安過好日子。新北市長侯友宜也讚，公會從民國106年起每年捐贈藥膳包，已多達3160份、市值52萬元，先前疫情期間更是捐贈防疫基金60萬元，如今疫情趨緩持續行善，令人相當感動。

曾獲新北市政府頒發「領航金獎」的新北市中醫師公會，繼去年捐贈藥膳包並到雙溪偏區義診，今年再捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨等即食藥膳包，供新北市弱勢家戶。侯友宜今出席捐贈記者會並感謝公會長期付出。

新北市長侯友宜表示，新北中醫師公會長年熱心公益，並從106年起每年捐贈藥膳包，已累計多達3160份，市值超過52萬元；疫情期間不只捐贈防疫基金60萬元，也扮演先鋒部隊，並捐贈藥膳包，如今疫情趨緩也不忘持續捐贈，「取之於社會、用之於社會」令人相當感動。

新北中醫師公會理事長詹益能表示，這次捐贈的即食藥膳包，是委託科達製藥利用安心藥材所調製，考量弱勢家庭的調理，已直接將排骨燉入其中，加熱即可食用，期望捐贈能打造善的循環，讓大家一起平安過好日子。

詹益能認為，中醫就是生活，公會秉持「醫者父母心」的精神投入公益，101年成立中醫師志願服務隊，定期前往偏鄉地區義診；連續15年舉辦小神農華陀營，將中醫的理念和教育向下扎根；到各校園推動健腦護鼻操，教導學童改善過敏鼻炎問題。

社會局指出，一位家住新店的許先生離婚後子女不在身邊，再加上先前生意失敗及欠債，後來工作意外還讓脊椎損傷、無法久站，因此文山社福中心持續媒合急難救助金，也提供實物銀行幫助，這次也特別轉贈新北中醫師公會的藥膳包，讓許先生能調理身體。

新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨要給在地弱勢，新北市長侯友宜代表受贈。記者李成蔭／攝影
新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨要給在地弱勢，新北市長侯友宜代表受贈。記者李成蔭／攝影
新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨。記者李成蔭／攝影
新北中醫師公會長年熱心公益，今捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨。記者李成蔭／攝影

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