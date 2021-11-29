新北中醫師公會連年寒冬送暖 贈800份藥膳包給弱勢

新北中醫師公會長年熱心公益，今再捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨給在地的弱勢家庭，期望打造善的循環，讓大家一起平安過好日子。新北市長侯友宜也讚，公會從民國106年起每年捐贈藥膳包，已多達3160份、市值52萬元，先前疫情期間更是捐贈防疫基金60萬元，如今疫情趨緩持續行善，令人相當感動。

曾獲新北市政府頒發「領航金獎」的新北市中醫師公會，繼去年捐贈藥膳包並到雙溪偏區義診，今年再捐贈800份桂圓銀耳露、四神湯軟骨等即食藥膳包，供新北市弱勢家戶。侯友宜今出席捐贈記者會並感謝公會長期付出。

新北市長侯友宜表示，新北中醫師公會長年熱心公益，並從106年起每年捐贈藥膳包，已累計多達3160份，市值超過52萬元；疫情期間不只捐贈防疫基金60萬元，也扮演先鋒部隊，並捐贈藥膳包，如今疫情趨緩也不忘持續捐贈，「取之於社會、用之於社會」令人相當感動。

新北中醫師公會理事長詹益能表示，這次捐贈的即食藥膳包，是委託科達製藥利用安心藥材所調製，考量弱勢家庭的調理，已直接將排骨燉入其中，加熱即可食用，期望捐贈能打造善的循環，讓大家一起平安過好日子。

詹益能認為，中醫就是生活，公會秉持「醫者父母心」的精神投入公益，101年成立中醫師志願服務隊，定期前往偏鄉地區義診；連續15年舉辦小神農華陀營，將中醫的理念和教育向下扎根；到各校園推動健腦護鼻操，教導學童改善過敏鼻炎問題。