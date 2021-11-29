新北推昂揚2.0培力計畫 董事長親授實戰秘笈

近年東南亞白領人才需求量大，新北推動新二代昂揚2.0培力計畫，連續4個周末推出線上體驗營，

師資陣容包括產業界老闆、大專院校教授及智財專家，分享國際人才需要的外語能力、高移動力、團隊合作力3種必備能力，凡是對東南亞就業有興趣的新北市高中職學生都可參訓。

新北教育局表示，近年東南亞白領人才需求量大，而新北高中職新住民子女已超過1萬多人，因具有雙語言、跨文化的優勢，已成為台商布局海外市場的鎖定目標人才來源之一。新二代昂揚2.0培力計畫，在新北高工、秀峰高中連續4個周末推出。

新北高工場次由海外台商富元實業程文光董事長、台州企業秦嘉生董事長分享在印尼創業點滴，兩位董事長分享長期深耕印尼的創業故事，點出東南亞市場需要具備外語能力、高移動力、團隊合作力三種能力的人才。

亞東科技大學劉明香主任、前駐印尼經濟貿易代表處簡任秘書鄧克禮教授強調，要成為具備競爭力的未來人才需積極培養口語表達及敘事能力。龍華科技大學講師及越南企業如寶成工業等主管則分析目前越南產業概況及特定領域人才市場需求。

秀峰高中場次邀請佛光大學陳尚懋教授分析，全球趨勢及南向政策，並邀請四維創新材料及裕器工業主管協助模擬面試各種職缺。

過來人李佳芸則說，先訂目標，培養專業、外語能力及生存技能外，她在工作之餘探訪越南27個行政區也經營粉專，因為兼具網路行銷能力，讓她打敗眾多競爭者取得總經理特助一職。

秀峰高中學生柯睿信表示，掌握口語表達及簡報製作的訣竅，參訓獲益匪淺；石碇高中學生陳梓聖說，因為講師的一席話「理解與包容當地文化才是真正的國際觀」也讓他重新省視，自身觀點及優勢。