北市12/1起陸空取締關渡平原露天燃燒 違者最高罰10萬

每年10月至次年3月為空氣品質不良季節，今年配合關渡平原二期稻作收割期，北市環保局從12月1日起，將啟動陸空聯合稽查專案，使用無人機搭配空品感測器，加強轄內違法露天燃燒取締，違者一經查獲，將依「空氣污染防制法」告發開罰，視違規嚴重性，罰鍰最高可加重裁罰為3倍，處3600至10萬元罰鍰。

環保局提醒，露天燃燒會產生包含懸浮微粒以及碳氫化合物等有害物質，不僅造成空污，也危害人體健康，請民眾切勿以身試法，並一起為保護健康呼吸環境努力。

北市環保局表示，統計民國104年至109年的專案稽查，關渡平原二期稻作收割期間，露天燃燒告發數由104年的16件減至109年5件，民眾陳情件數也從104年26件逐年下降為109年1件，顯見啟動專案稽查，能有效遏阻露天燃燒。

另為加強警示，環保局也已在關渡平原及社子島地區設置超過20面禁止露天燃燒告示，並針對露天燃燒土地插旗警示並拍照存證，且將通知地主到案說明，另為因應台灣秋冬空品不良季節，環保署已在109年修正「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，違規行為若在夜間、假日以及每年10月至翌年3月期間皆屬加重裁罰事項，會依不同權重，最高可加重至3倍罰鍰。

環保局表示，為加速空品改善，北市府於104年啟動「清新空氣行動計畫」，執行多項空氣污染減量措施，北市PM2.5年均濃度由103年19.6μg/m3改善至去（109）年12.1μg/m3，傳統就地焚燒處理稻作收割後的稻桿或農業廢棄物，不僅無助改善耕地土質，反而造成大量二氧化碳等溫室氣體釋放，也會產生明顯的粒狀污染物、PM2.5及煙霧影響環境空氣品質及人體健康。

環保局的陸空聯合稽查專案，除於各區域機動巡查外，亦將運用科技技術使用無人機搭配空品感測器，只要感測數據異常，立即採取稽查行動，讓露天燃燒行為無所遁形。民眾如發現露天燃燒情事，可撥打市民當家熱線1999通報，共同維護北市環境空氣品質。