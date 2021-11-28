江北重劃區道路拓寬後 居民還盼打通「板橋摸乳巷」

新北板橋江北重劃區的長江路311巷在上個月完成拓寬，近來車流順暢許多，不過仍有居民盼望市府打通隔壁的華江五路，因為該路段聯外僅有一條號稱「板橋摸乳巷」的小路勉強讓行人通過，相當不方便。新北工務局回應，依照都市計畫，華江五路要打通的路段為「4米人行道」，無法作為「道路」，且現在中間還卡著資收場與五樓公寓，不可能強拆徵收，這整體規劃還是要回到城鄉局的都市規劃作討論。

板橋江翠北側重劃區目前有超過30個建案，預計未來最少有2萬人口進駐，但對外卻只靠一條4米聯外道路，在民代爭取下，市府於上個月完成長江路311巷道路拓寬，經過一個多月檢視，塞車情況已經改善不少。

溪頭里長郭東勝表示，311巷定案要拓寬為8米後，仍有里民向他反映，應該依照都市計畫中載明的10米來拓寬，但道路兩旁有側為大樓，不可能為了拓寬而拆除。

另一側則為小型建物、宮廟及電線桿等，在經過協調後，地主願意被徵收，才有今天雙贏的結果，期待未來在辦理都更時，能再將巷子拓寬為10米道路，而不要用強拆的方式，以免引發民怨。

郭東勝指出，另外也有民眾向他建議，現有一條聯外道路根本無法應付未來入住的大量人口，希望能打通華江五路，讓重劃區中心地帶至少有兩條聯外道路。

新北市議員葉元之也說，在地居民都關心已經開闢完成的華江五路，因為該道路到達外頭長江路僅有兩棟建築物的距離，卻遲遲無法打通瓶頸道路。

記者實地走訪該路段，華江五路與外頭長江路不僅有間資源回收廠，隔條小巷後還接連有五樓公寓，民眾要通過僅能從旁有條號稱「板橋摸乳巷」的小徑行走至小巷，才能再往外走至長江路，相當不方便。

新工處用地科回應，依照都市計畫，華江五路到外面長江路為4米人行道，若要徵收資源回收廠與五樓公寓，不僅價格昂貴，也不切實際，畢竟從法律及情理上都不可能強拆合法民宅來打通道路，且目前長江路311巷的通行都很順暢。

工務局補充，道路基本條件就是要6米，因此華江五路要聯外的路段，即便完成土地徵收也無法成為道路，若要打通道路還是要回到城鄉局進行都市規劃時的評估，過去若沒有劃定或未來沒有變更，那就代表應該沒有打通的必要。