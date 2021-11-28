出席北學聯第10屆學生幹訓 侯友宜分享同理心化解危機

北學聯第十屆學生幹訓今下午進入尾聲，新北市長侯友宜受邀擔任名人開講嘉賓，並與學生幹部分享新北防疫經驗。侯友宜表示，自己面對危機最先思考能否精準判斷、反應及準備，且設想上一定要以同理心出發，才能順利解除危機；他並勉勵同學勇於承擔、樂於挑戰，每每回想初衷、正向看待自己，人生就會變好。

「台灣北部大專院校學生自治聯合協會協會」（北學聯）第十屆全國學生會幹部訓練於昨日與今日在板橋舉行，新北市長侯友宜受邀「名人開講」課程，並與學生幹部們分享新北市的緊急防疫應變作為，也勉勵年輕朋友「重視公共議題，站出來勇於發聲，捍衛人民的權利」。

侯友宜分享，自己擔任公務員40幾年，又是警察出身，面對危機來臨時，最先思考的就是能否精準判斷、精準反應以及事先準備，以提前預判和應對疫情變化。

侯友宜提到，面對危機要能感同身受，才能設想的更加全面，像自己擔任警察時破獲許多重大刑案，其中關鍵在於同理心，所以新北當時在本土疫情嚴峻時，就成立熱點分析、用大數據做好軌跡與確診的流動，以及篩檢站最快最多。

侯友宜勉勵，學生幹部們在面對公共事務時，有問題或出錯是難免，但要省思是否有改進。他強調，新北市政府的決策最高指導原則就是「便民、利民、愛民」，以民眾出發為核心，這也是他每天念茲在茲的。

同場參與「名人開講」的講師還有信義房屋創辦人周俊吉，學生踴躍提問，其中包含學子多所關注的房價及囤房、學生自治等議題。

侯友宜回應，房子是給人住的，新北市一直在檢討中，要研討合理機制，符合現在民眾的需求，市府會持續朝規劃的方向調整。另外他也認為，學生自治很重要，一定要有團體經驗，因為這是一種社會學習力、自治管理能力的培養，也能養成關心社會、關注公共議題的習慣。