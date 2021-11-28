與大學幹部分享防疫經驗 侯友宜嘆中央當初沒準備好

新北市長侯友宜今日出席北學聯第十屆幹訓，並與大專院校學生分享防疫經驗，他回顧本土疫情嚴重期間，中央根本還沒準備好，許多染疫檢測還要經由系統上傳判定等，導致許多病患沒有及時就醫，甚至造成重症及死亡，對於他當時很多建議也都沒採納，之後檢驗也確實證明新北是正確的，他謝謝許多市民願意配合勤戴口罩及低度活動，讓疫情受到有效控制。

「台灣北部大專院校學生自治聯合協會協會」（北學聯）第十屆全國學生會幹部訓練於昨日與今日在板橋舉行，新北市長侯友宜受邀「名人開講」課程，並與學生幹部們分享新北在面對這次疫情的點滴。

侯友宜回顧，「疫情上來的時候，中央沒準備好」，當時新北為重災區，但醫療資源通通集中在台北，而許多檢測也都要上傳中央系統，但中央還沒反應過來，之後導致許多病患沒有及時就醫，甚至有人因此變成重症，以及到院後生命的傷害，所以很多事情必須事先思考及省思，不要讓問題再度發生。

侯友宜強調，本土疫情緊繃期間，防疫一定是中央與地方一條心，國難當頭大家要不分你我協力合作，但他同時也提到，自己當時向中央提了很多建議，包含廣篩站、超前部署等都「講了很久」，不過中央顯然有中央的考量「我都尊重」，事後接受檢驗時，也證明新北市確實是正確的。