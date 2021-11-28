北市公宅停車場規畫不當？ 資源回收車竟臨停路邊

北市社宅停車場亂象不斷，東明社宅停車場將從月租制改成月票制，引發住戶反彈，認為未來停車場若委外管理，恐影響停車需求；而瑞光社宅的附設停車場也被踢爆，進駐瑞光社宅的環保局西湖、科技兩中隊，不僅工作人員沒車位可停，就連資源回收車也無規畫公務車位，北市議員李明賢要求市府擬定相關配套措施。

李明賢表示，社宅住戶入住時都需與北市都發局簽租賃合約，但近期不少住戶反映停車場將從月租制改為月票制，住戶指出，若改為月票制，未來抽車位時不一定抽得到，且開放一般民眾停放恐導致社宅住戶無位可停。

李明賢認為，社宅停車場由都發局交由停管處管理後，停管處將會委外經營，社宅住戶停車需求勢必大受影響，除停車場被臨停停滿，讓月租車輛無位可停外，停車場出入人員複雜恐有安全疑慮。

另外，同樣位於內湖區的瑞光社宅，今年7月開放入住，但附設停車場卻晚了2個月才開放，已引發民怨，沒想到進駐社宅的環保局西湖、科技兩中隊，百餘名隊員及資源回收車卻爆沒停車位。

李明賢指出，公務人員沒得停就算了，資源回收車竟沒公務車位，只能臨停在公宅外，不僅阻礙交通，甚至還被警方開罰單；李說，考量未來日照中心、購物人潮等停車需求，要求市府擬定配套措施。

都發局表示，北市所有公宅停車位都沒有「住戶優先」規定，但提供在地7折、周邊8折的租賃優惠。都發局管理期間為一年公開抽籤一次，交由停管處委外經營後，則改為三個月公開抽籤一次，每個公宅停車場規定都一樣。

停管處表示，經了解，目前東明社宅停車場也有提供非社宅住戶租賃，但仍未停滿，未來委外經營後，對住戶停車需求影響不大，另停車場及社宅間有區隔，並設有保全等維安，確保住戶居住安全。

而瑞光社宅資源回收車停車需求部分，都發局表示，當初設計社宅時會詢問將進駐局處的停車需求，並做規畫；停管處則說，瑞光社宅停車場目前仍有2個以上「卸貨車位」，若回收車高度可通過且有停車需求的話，隨時都能劃設公務車位，不用臨停在公宅外。