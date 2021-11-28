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新北協拍中心全力挺國片發展 金馬影片都來取景

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
「瀑布」劇組至新北烏來桶後溪取景拍攝。圖／取自新北協拍中心臉書
「瀑布」劇組至新北烏來桶後溪取景拍攝。圖／取自新北協拍中心臉書

第58屆金馬獎得獎名單昨晚揭曉，有多部獲獎電影都是在新北取景拍攝，也讓曾協助過影片製作的市府同仁感到與有榮焉。新北市新聞局長張愛晶表示，新北協拍中心2011年成立至今已協助劇組拍攝約5000部影片，像今年金馬最大贏家「瀑布」就是在烏來桶後溪取景，「青春弒戀」也在市府協助下，於板橋封街、租借派出所拍攝，新北有得天獨厚的環境，他們誠心邀請所有影視劇組來新北尋找創作取材資源。

金馬獎昨日公布得獎名單，其中獲得最佳劇情片的「瀑布」、最佳男主角的「緝魂」以及入圍多獎項的「當男人戀愛時」、「金錢男孩」、「該死的阿修羅」、「我沒有談的那場戀愛」等電影都有來新北取景，其中扮演關鍵角色的就是新聞局的協拍中心。

張愛晶表示，新北市有得天獨厚的美麗環境，大山大海，還有許多大自然的鬼斧神工，根本就是渾然天成的電影場景，另外要都會區，新北也有許多選擇，就算用「無處不是劇組的攝影棚」來形容也不爲過。

張愛晶提到，新北從2011年成立協拍中心以來，已協助各劇組在新北拍攝5000部影片，包括電影、電視、廣告都有，今年許多入圍及得獎金馬獎的電影也都有到新北來取景。

張愛晶說，像是「瀑布」就跑到烏來的桶後溪取景拍攝；現在相當火紅的「青春弒戀」在協拍中心的幫助下，租借了江翠派出所來使用，還在板橋吳鳳接封街拍攝電影；在張震獲得最佳男主角的「緝魂」中，劇組跑到三峽火化場、坪林廉政研習中心來取景。

張愛晶指出，從這些例子可以看到新北的環境真的非常適合劇組來拍攝影片，市府也相當支持影視產業發展，他們歡迎所有影視從業人員來新北取景，拍出最動人的電影，打動民眾的心。

「當男人戀愛時」劇組在三芝區農會拍攝時留影紀念。圖／取自新北協拍中心臉書
「當男人戀愛時」劇組在三芝區農會拍攝時留影紀念。圖／取自新北協拍中心臉書
「當男人戀愛時」劇組特別至三重先嗇宮拍攝。圖／取自新北協拍中心臉書
「當男人戀愛時」劇組特別至三重先嗇宮拍攝。圖／取自新北協拍中心臉書

電影 新北

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