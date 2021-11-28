新北市辦首屆「新北青年氣候論壇」 年輕人與侯友宜市長對談

新北市府於今日舉辦首屆「新北青年氣候論壇」，以《零碳翻轉˙青年check in》為題，邀請台灣青年氣候聯盟、綠色和平及其他關注氣候議題的青年代表及行動家分享新世代觀點，並與新北市長侯友宜對話。侯友宜表示，未來屬於下一代，氣候議題關乎世代正義，新北市推動淨零碳的過程必須納入年輕人的聲音，沒有人是局外人。

侯友宜強調，IPCC報告提醒，「若人類沒有更積極的作為，無法避免全球升溫在1.5攝氏度之內。」新北市擁有400萬人口為全台最大城市，面對極端氣候，沒有消極空間，除了願意全力配合中央淨零碳，新北更願意走在前頭。2020年率全國之先簽署《氣候緊急宣言》，2021地球日前夕，宣布2030減碳30%、2050達淨零碳，減碳方向與COP26達成之減少使用煤炭的協議(格拉斯哥氣候協議Glasgow Climate Pact)一致。

環保局長程大維說，目前新北市已成立氣候變遷及能源對策執行委員會結合產業、學界、NGO與青年、民眾的力量，一同規畫新北市推動淨零碳的具體路徑。新北市也提出三大零碳藍圖，透過第二行政中心碳中和、於大型開發案導入零碳設計及打造八里淨零碳示範區展現淨零碳決心。而青年的創造力、行動力將會是推動淨零碳的關鍵催化劑，期望能藉由青年的創意潛能，為政策注入更多年輕能量，同時鼓勵更多年輕人一同發揮影響力，為環境發聲。

台灣青年氣候聯盟葉怡欣表示，在聯盟辦理的氣候抗暖大遊行的經驗中發現，台灣是一座幸福的寶島，充足的水和電力讓我們可以不需要為基本生活條件擔憂，卻更容易忘記台灣去年經歷的嚴重旱災。未來的氣候挑戰並不會減少，所有年輕人、政府、企業也該正視氣候議題，並站出來做出行動及改變。

綠色和平組織黃尚卿表示，學生們都知道氣候變遷，但認為這件事情是緊急的人卻很少。同學們多數覺得自己渺小，什麼都做不了，但千萬不能這麼想，其實一個一個集結起來的力量，才是改變的開始。台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋也分享今年親身參與COP26的經驗，也未來也將推動台灣青年氣候培力、發展青年永續職涯以及台灣溫管法修法進程，邀請青年共同關心。