柯文哲遴選美學執行長 網酸爆人緣悲劇：當7年還在海選

台北市長柯文哲任期僅剩一年多，今天在臉書宣布北市府美學專案辦公室執行長現正遴選中。這則遴選文一貼出，馬上引發網友在PTT上熱議，有網友說「我猜這個最後會選到自己人....，例如張益贍的台北市文化金會副首席執行官」，「這種塞自己人的職位，屢見不鮮」。

底下更有許多網友熱議，有網友說「早就內定了！」「有能力的人不會願意讓人背刺」、「選上的人都剛好跟民眾黨有關係」、「柯任期都快到了，有能力的也不想應徵啊！」

還有網友酸「人脈圈崩潰了嗎？當七年(市長)還在海選，人緣悲劇」、「市長自己就毫無美感....」。

柯文哲今天在臉書徵才，表示「如果你對公共建築之美有嚴格要求，如果你感官敏銳開闊，熱愛在台北尋找美、發現美、創造美，這就是你夢想中的工作。」

柯文哲說，美學專案辦公室可以為社會住宅行銷、參與捷運車站意象設計，讓市場成為公共藝術的一環。這個工作可以應用天賦與溝通能力，與市民集體創作，創造永續且具有歷史性的城市品牌。

至於條件資格，需具國內外碩士以上學歷；具擬任簡任第12職等任用資格，並具有綜合行政或經建行政職系任用資格者；無公務人員任用法第26 條、第28條不得任用及公務人員陞遷法第12條不得陞任之情形；具策畫、整合及協調辦理文化、藝術、景觀及設計等相關工作經歷者；能認同市長施政理念，願意接受挑戰，且具整合力、好奇心及追求成就感者。

工作則是擔任美學專案辦公室執行長，負責城市美學政策與專案計畫研議、規畫、推動及審議等相關整合協調督導工作；督導、協調與推動美學專案執行方案，包含景觀規範訂定、公共工程設計準則及SOP修訂、評估訂定獎勵辦法引導民間參與、培訓公部門設計美學、其他各類美學執行方案(如捷運、社宅、市場、公共藝術等)。

柯文哲說，美學專案辦公室執行長的必備能力，包括重視城市美學與公共價值；關注氣候變遷與城市永續發展；擅長創造品牌，懂得行銷溝通；勇於面對矛盾挑戰，有被挑戰的雅量與勇氣。歡迎符合資格的公務員參加北市府時尚美學執行長遴選，為首都城市美學留下歷史定位，讓巧思開啟空間對話，決戰國際城市時尚伸展台。