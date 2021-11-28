快訊

桃園警入超商巡查可停留用餐 「深夜食堂」提高見警率

不幹了！制度、環境消磨熱情 高市警所長辭職當律師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲遴選美學執行長 網酸爆人緣悲劇：當7年還在海選

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今參加藝術公車巡禮宣導記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今參加藝術公車巡禮宣導記者會。圖／北市府提供

台北市長柯文哲任期僅剩一年多，今天在臉書宣布北市府美學專案辦公室執行長現正遴選中。這則遴選文一貼出，馬上引發網友在PTT上熱議，有網友說「我猜這個最後會選到自己人....，例如張益贍的台北市文化金會副首席執行官」，「這種塞自己人的職位，屢見不鮮」。

底下更有許多網友熱議，有網友說「早就內定了！」「有能力的人不會願意讓人背刺」、「選上的人都剛好跟民眾黨有關係」、「柯任期都快到了，有能力的也不想應徵啊！」

還有網友酸「人脈圈崩潰了嗎？當七年(市長)還在海選，人緣悲劇」、「市長自己就毫無美感....」。

柯文哲今天在臉書徵才，表示「如果你對公共建築之美有嚴格要求，如果你感官敏銳開闊，熱愛在台北尋找美、發現美、創造美，這就是你夢想中的工作。」

柯文哲說，美學專案辦公室可以為社會住宅行銷、參與捷運車站意象設計，讓市場成為公共藝術的一環。這個工作可以應用天賦與溝通能力，與市民集體創作，創造永續且具有歷史性的城市品牌。

至於條件資格，需具國內外碩士以上學歷；具擬任簡任第12職等任用資格，並具有綜合行政或經建行政職系任用資格者；無公務人員任用法第26 條、第28條不得任用及公務人員陞遷法第12條不得陞任之情形；具策畫、整合及協調辦理文化、藝術、景觀及設計等相關工作經歷者；能認同市長施政理念，願意接受挑戰，且具整合力、好奇心及追求成就感者。 

工作則是擔任美學專案辦公室執行長，負責城市美學政策與專案計畫研議、規畫、推動及審議等相關整合協調督導工作；督導、協調與推動美學專案執行方案，包含景觀規範訂定、公共工程設計準則及SOP修訂、評估訂定獎勵辦法引導民間參與、培訓公部門設計美學、其他各類美學執行方案(如捷運、社宅、市場、公共藝術等)。

柯文哲說，美學專案辦公室執行長的必備能力，包括重視城市美學與公共價值；關注氣候變遷與城市永續發展；擅長創造品牌，懂得行銷溝通；勇於面對矛盾挑戰，有被挑戰的雅量與勇氣。歡迎符合資格的公務員參加北市府時尚美學執行長遴選，為首都城市美學留下歷史定位，讓巧思開啟空間對話，決戰國際城市時尚伸展台。

柯文哲

延伸閱讀

跨年晚會新變種病毒恐攪局？柯文哲：就是應變與保險

紅2公車推小胖威利藝術彩繪 年底前汐止到圓山站可捕捉

台北跨年活動有人數限制？ 柯文哲：不要問一個月後的事

監察院近日公布核四報告 柯文哲：核四已變一筆爛帳

相關新聞

新北市辦首屆「新北青年氣候論壇」 年輕人與侯友宜市長對談

新北市府於今日舉辦首屆「新北青年氣候論壇」，以《零碳翻轉˙青年check in》為題，邀請台灣青年氣候聯盟、綠色和平及其...

柯文哲遴選美學執行長 網酸爆人緣悲劇：當7年還在海選

台北市長柯文哲任期僅剩一年多，今天在臉書宣布北市府美學專案辦公室執行長現正遴選中。這則遴選文一貼出，馬上引發網友在PTT...

新北就能買得到 侯友宜、林姿妙合體推蘇澳黑鮪魚

為推廣農漁產品，新北市長侯友宜今日與宜蘭縣長林姿妙板赴板橋區農會，出席在蘇澳區漁會的「黑鮪魚產季行銷」活動，並與宜蘭縣簽...

疫情期間悶壞了！ 永和親子童樂會吸百人嗨翻

疫情期間讓不少孩童在家悶壞，永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床...

修德國小旁47年明德陸橋拆除 將設橋誌記錄通學歷史

新北近來積極評估各人行陸橋，盼其中使用率偏低的能拆除，新北工務局表示，三重明德陸橋於昨日完成拆除，不只視野豁然開朗、嶄新...

紅2公車推小胖威利藝術彩繪 年底前汐止到圓山站可捕捉

12月3日是國際身心障礙者日，台北市長柯文哲今上午前往市府廣場參加小胖威利藝術公車的啟用儀式。柯文哲表示，此次活動是讓小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。