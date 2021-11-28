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新北就能買得到 侯友宜、林姿妙合體推蘇澳黑鮪魚
為推廣農漁產品，新北市長侯友宜今日與宜蘭縣長林姿妙板赴板橋區農會，出席在蘇澳區漁會的「黑鮪魚產季行銷」活動，並與宜蘭縣簽訂MOU，讓宜蘭漁產及水產加工品可在新北農會超市、實體營業據點及網路電商平台上架。
侯友宜致詞說，透過這樣的合作，新北市402萬的市民，能夠享受到最新鮮、最營養的黑鮪魚；同時秉持「先創通路，再開農路」，藉由新北市高消費實力，增加農漁民收益，並利用這次宜蘭「黑鮪魚產季行銷」，把品牌推廣出去。
農業局說明，由於目前並非黑鮪魚產季，雙方合作後，會先推黑鮪魚罐頭，明年4、6月產季將有新鮮漁獲，到時只要在線上團購選定點取貨，冷鏈專車1個半小時宅配送達；板橋農會則有常態性漁獲販售，包括鯖魚、鬼頭刀、魩仔魚、白帶魚、馬頭魚、赤宗等時令漁獲等。
另外，其他實體店鋪有板農、三峽、深坑、汐止（5個分部），共8個點；線上店鋪則由農會推廣的「美味得來速」在市農會、板農、三峽、汐止、深坑等5個電商平台上架。
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