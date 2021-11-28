快訊

今本土病例+0、境外+10 無新增死亡個案

潛艦國造又遭影射涉弊 退役軍官投書陸網詆毀黃曙光 海軍不忍了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期間悶壞了！ 永和親子童樂會吸百人嗨翻

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，復古童玩人氣滿點。圖／永和區公所提供
永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，復古童玩人氣滿點。圖／永和區公所提供

疫情期間讓不少孩童在家悶壞，永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床及溜滑梯等，吸引上百位大小朋友前來遊玩，其中一些復古童玩，如吊酒瓶、套圈圈及九宮格等更是人氣滿點。

親子童樂會昨於永和仁愛公園舉辦，是疫情趨緩後首場大型戶外活動，現場除邀請「MOMO家族」帶動唱外，也有魔術表演、砌磚特技、泡泡藝術及帽子雜耍等精彩表演接力演出。

另外，現場還有許多親子互動的闖關遊戲、氣墊遊樂設施、DIY手作、草皮滾大球等體驗活動，吸引許多親子參加，不少家長都讚活動豐富熱鬧，尤其吊酒瓶、套圈圈及九宮格等復古童玩，讓親子都喜愛。

立委林德福表示，期待活動讓小孩放電、大人放鬆、全家同樂；議員連斐璠則說，今年特別推DIY手作活動、懷舊復古遊戲，另外還有人偶互動、造型氣球及尋寶遊戲，名額都是瞬間秒殺，很開心大家能這樣度過愉快的家庭時光。

永和區長陳怡君表示，疫情趨緩後許多大型活動陸續回歸，此次童樂會反應熱烈，表演中驚呼聲不斷、遊樂設施也充滿歡笑聲，公所未來也會規劃更豐富多元的親子活動，讓民眾有更多機會同樂及放鬆。

永和區公所舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床及溜滑梯等，吸引上百位大小朋友前來遊玩。圖／永和區公所提供
永和區公所舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床及溜滑梯等，吸引上百位大小朋友前來遊玩。圖／永和區公所提供

親子 疫情

延伸閱讀

永和民眾怨垃圾無法收運 環保局：焚化爐整建影響

永和年度親子童樂會週六登場 多項遊樂設施供小孩放電

永和兒童創意繪畫比賽頒獎 千件作品傳達疫後幸福心聲

防制深夜飆車滋事 永和、板橋警加強稽查噪音改裝車

相關新聞

新北就能買得到 侯友宜、林姿妙合體推蘇澳黑鮪魚

為推廣農漁產品，新北市長侯友宜今日與宜蘭縣長林姿妙板赴板橋區農會，出席在蘇澳區漁會的「黑鮪魚產季行銷」活動，並與宜蘭縣簽...

疫情期間悶壞了！ 永和親子童樂會吸百人嗨翻

疫情期間讓不少孩童在家悶壞，永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床...

修德國小旁47年明德陸橋拆除 將設橋誌記錄通學歷史

新北近來積極評估各人行陸橋，盼其中使用率偏低的能拆除，新北工務局表示，三重明德陸橋於昨日完成拆除，不只視野豁然開朗、嶄新...

紅2公車推小胖威利藝術彩繪 年底前汐止到圓山站可捕捉

12月3日是國際身心障礙者日，台北市長柯文哲今上午前往市府廣場參加小胖威利藝術公車的啟用儀式。柯文哲表示，此次活動是讓小...

移除樹木跳過公園處 議員促修法

台北市進行公共工程常移植樹木，民眾卻常發現樹木直接被移除，而非移植。因北市路樹移除，竟不需要主管的公園處審核同意，只須市...

滯洪池完工 毀損跑道未修復

為改善汐止淹水問題，新北市水利局去年3月在金龍國小施做滯洪池，不料施工碰上豪雨造成土石坍塌，連帶使一旁造價達近700萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。