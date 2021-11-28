疫情期間悶壞了！ 永和親子童樂會吸百人嗨翻

疫情期間讓不少孩童在家悶壞，永和區公所昨舉辦「2021新北市永和區親子童樂會」，現場包括舞台表演、DIY活動、各式氣墊床及溜滑梯等，吸引上百位大小朋友前來遊玩，其中一些復古童玩，如吊酒瓶、套圈圈及九宮格等更是人氣滿點。

親子童樂會昨於永和仁愛公園舉辦，是疫情趨緩後首場大型戶外活動，現場除邀請「MOMO家族」帶動唱外，也有魔術表演、砌磚特技、泡泡藝術及帽子雜耍等精彩表演接力演出。

另外，現場還有許多親子互動的闖關遊戲、氣墊遊樂設施、DIY手作、草皮滾大球等體驗活動，吸引許多親子參加，不少家長都讚活動豐富熱鬧，尤其吊酒瓶、套圈圈及九宮格等復古童玩，讓親子都喜愛。

立委林德福表示，期待活動讓小孩放電、大人放鬆、全家同樂；議員連斐璠則說，今年特別推DIY手作活動、懷舊復古遊戲，另外還有人偶互動、造型氣球及尋寶遊戲，名額都是瞬間秒殺，很開心大家能這樣度過愉快的家庭時光。