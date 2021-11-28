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北市跨年晚會禁飲食 管制區人數無上限

中央社 / 台北28日電

2022跨年晚會即將到來，面對COVID-19新變種病毒Omicron，台北市觀傳局長劉奕霆今天表示，目前規劃，管制區將不會有人數限制，民眾須實聯制、量體溫才能入場，且禁止飲食。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株引發關注，台北市長柯文哲今天上午出席藝術公車巡禮宣導記者會前受訪表示，2022跨年晚會的防疫規範將比照去年，把去年的拿出來修一修就可以了。

對於是否會有人數限制，柯文哲說，不要問他一個月後的事，並強調這種大型活動都有應變與保險。

劉奕霆接受電訪表示，2022跨年晚會將會劃設管制區，依照目前的疫情狀況，沒有限制人數的打算，民眾進入要完成實聯制、量體溫、戴口罩且除飲水外禁止飲食。

觀傳局表示，此次跨年晚會首度規劃搖滾區，民眾只要購買台北市旅行商業同業公會及中華民國旅行商業同業公會全國聯合會推出的專屬遊程，就可以獲得搖滾區入場證一張，目前持續熱銷中。

台北市2021跨年晚會在活動當天宣布照常舉辦，並訂出4萬人人數上限，午夜前入場人數僅約萬人。

跨年晚會 北市 觀傳局

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