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修德國小旁47年明德陸橋拆除 將設橋誌記錄通學歷史

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
三重明德陸橋拆除後人行道情況。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除後人行道情況。圖／新北工務局提供

新北近來積極評估各人行陸橋，盼其中使用率偏低的能拆除，新北工務局表示，三重明德陸橋於昨日完成拆除，不只視野豁然開朗、嶄新面貌，民眾行走也更方便。路橋拆除也引發民眾關心，不少人感慨學生通勤畫面成歷史記憶；新北養工處則強調，原址將設置「橋誌」，以文字及照片保存回憶。

位於三重重陽路三段上的明德陸橋於昨日完成拆除工程，也宣告服務47年的明德陸橋正式走入歷史，路段現場天際線豁然開朗。工務局表示，路橋拆除後，該路段不只有嶄新市容面貌，也讓行人空間更加寬敞及舒適。

不過有民眾擔心，路橋旁有修德國小及明志國中等學校，是否會影響學生通勤；也有民眾感慨，學生走陸橋通勤畫面成為過往歷史記憶。工務局回應，拆除前都已經和學校、里長溝通過，經過大家無意見才拆除。

養工處也說，明德陸橋拆除作業依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由三重區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處提到，陸橋拆除後，市府也將於原址設置QR Code地磚及建置橋誌，希望「橋誌」成為陸橋與人們之間記憶的橋梁，利用照片及文字編輯，紀錄陸橋的歷史。

工務局長詹榮鋒指出，市府以城市減法的概念，持續推動老舊且使用率低之舊陸橋。明德陸橋是新北市升格以來拆除的第40座人行陸橋，拆完後全市將剩下114座人行陸橋，明年也會持續評估其它陸橋，以提升市容景觀與降低陸橋維護經費的雙贏效果。

三重明德陸橋拆除前視野。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除前視野。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除後視野。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除後視野。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除前人行道情況。圖／新北工務局提供
三重明德陸橋拆除前人行道情況。圖／新北工務局提供

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