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紅2公車推小胖威利藝術彩繪 年底前汐止到圓山站可捕捉

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
小胖威利藝術公車是由光華巴士紅2線擔任，11月12日到12月31日在汐止社后及捷運圓山站間行駛。圖／北市府提供
小胖威利藝術公車是由光華巴士紅2線擔任，11月12日到12月31日在汐止社后及捷運圓山站間行駛。圖／北市府提供

12月3日是國際身心障礙者日，台北市柯文哲今上午前往市府廣場參加小胖威利藝術公車的啟用儀式。柯文哲表示，此次活動是讓小胖威利的病友參與藝術創作比賽，再把評選比較好作品掛到公車彩繪，小胖威利藝術公車是由光華巴士紅2線擔任，11月12日到12月31日在汐止社后及捷運圓山站間行駛。

小胖威利病友關懷協會理事長蔡立平表示，小胖威利症是第十五對染色體變異造成的罕見疾病，無法控制食慾，從病友的作品可以看到除了畫食物還能畫什麼，許多作品都因為病友們身體狀況特殊，而產生色彩強烈、素才多樣的藝術觀。

柯文哲表示，每年的12月3日就是國際身心障礙者日，非常謝謝秦慧珠議員籌辦今年的活動，讓小胖威利的病友參與藝術創作比賽，再把評選比較好作品掛到公車彩繪，台北市每年都有固定的公益廣告，不管公車或捷運，讓公益廣告能結合這些身心障礙者藝術創作，特別公車行駛在大街小巷，能被民眾看到是不錯的idea(主意)。

柯文哲表示，希望在日後都可以用一些巧思，讓社會公義做得更溫馨，也希望身心障礙者的藝術創作成為台北市文化裡面的一部分，讓整個城市藝術跟文化性可以更高。

柯文哲表示，在世界城市評比中，台北市得分最高是教育，這幾年智慧教育全亞洲來看都很前面，可是分數最低的是欠缺國際的藝術文化活動，所以如何去豐富整個台北市的藝術文化的確要去思考看看，彩繪公車也是一種創意，可以推廣做得更好。

台北市長柯文哲今參加「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今參加「小礙畫大愛 愛越多元 友善融合」藝術公車巡禮宣導記者會。圖／北市府提供

公車 柯文哲 北市

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