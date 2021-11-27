北市跨年系列活動開跑 動力火車茄子蛋同台開唱

北市今年跨年晚會將邀請人氣團體動力火車、茄子蛋等開唱，並由木曜四超玩班底主持，今天系列活動正式開跑，5場週末活動為跨年暖身，一同迎接嶄新的2022。

台北市觀光傳播局今天宣告「台北最High新年城-2022跨年活動」系列活動開跑，並曝光首波卡司，包括動力火車、茄子蛋、 Tizzy Bac、旺福、黃小琥等唱將，並由網路節目木曜四超玩主持群（邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞）扛下主持棒。

跨年前期活動從11月27日至明年1月1日，一連5場週末活動，邀民眾一起為2021倒數，一起邁向2022年。

出道24年即將首次登上台北跨年晚會，動力火車開心表示這是演藝生涯最高峰，笑稱「我們以前都不夠大咖，今年終於站上了超級巨星的位置！」動力火車並透露跨年夜將與茄子蛋合作演出，彼此都很欣賞對方的音樂，「茄子蛋就負責一些年輕朋友，我們就負責爸爸媽媽。」

至於跨年晚會的管制，副市長蔡炳坤表示，此次會在市府周邊設置管制區，落實實聯制、消毒、戴口罩等，將隨疫情狀況調整。

蔡炳坤說，「新常態」就是隨時因應疫情變化，SOP已經建立，市府每天都會監測國際疫情及台灣現況，到時候該怎麼做就怎麼做，並希望年底前有7成5至8成市民打滿2劑疫苗，若中央規劃打第3劑，北市也有準備預算。