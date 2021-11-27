五股國小百年校慶 李鴻源母親獲頒傑出校友

新北市五股國小今天舉行100週年校慶，前內政部長李鴻源的母親李子美獲頒傑出校友，她並捐出新台幣30萬元推動母校的圖書經費，以推廣閱讀教育，打開孩童的視野。

五股國小創立於民國10年，今天慶祝百年校慶，由祥獅獻瑞揭開序幕，市府秘書長林祐賢與師生、嘉賓們共同切生日大蛋榚慶賀，也透過直播與現場合唱校歌。還有多名三代、四代都念五股國小的校友，一起為母校慶生。

林祐賢致詞表示，五股國小是許多民眾休閒使用的運動場地，也是新北市體育重點學校，男籃曾於全國少年籃球錦標賽中奪下3次冠軍；去年也獲得新北市女子壘球錦標賽第一名佳績，並且連續3年獲得新北市健康促進績優學校。

立法院秘書長林志嘉也是五股國小校友，他致詞回憶就讀一年級時，開學以赤腳進入校園，當時校園相當美麗，還可喝到當時美國援助的牛奶。他現在書法還不錯，要感謝五股國小的老師督促，及勉勵他要有自信。

前內政部長、前台北縣副縣長李鴻源，代表母親李子美參加母校的生日慶典，並捐贈雨水回收的「水撲滿」給五股國小，希望讓學弟妹瞭解水資源的重要。

李鴻源以水利工程的角度分享，從小看見五股區的變化與天災水患，勉勵校友們要認識自己、瞭解自己，找到自己的定位。他說，藉由「水撲滿」的回收水，注入「蚓菜共生」的種植蔬菜，讓孩子們從小體認循環經濟與保護自然生態、珍惜資源重要。

李子美為泰山區婦女會榮譽理事長，於民國38年就讀五股國小，培育李鴻源與前立委李鴻鈞等優秀國家人才，校方今天頒發傑出校友給她，代表出席受獎的李鴻源代表母親捐新台幣30萬元購置學校圖書，以推動學校閱讀教育。

校長曾進發表示，規劃系列校慶動靜態活動，包括少年花東單車傳愛公益活動、校慶運動會、教育博覽會、校史文物數位化、小記者耆老訪談，及兒童才藝秀。

他說，今天校慶慶祝大會除動態表演、競賽活動與闖關，還有將校史文物數位化並展出，以及學生藝文展，也規劃結合地方特色發展鄉土踏查課程，往後將朝發展閱讀、資訊及創客等多元課程，更加入行動學習。