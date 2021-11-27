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2022萬金石馬拉松抽籤 報名送動滋動課程

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
2022萬金石馬拉松線上登記報名到11月29日中午12點前截止。圖／新北市體育處提供
2022萬金石馬拉松線上登記報名到11月29日中午12點前截止。圖／新北市體育處提供

疫情關係影響，原定今年3月舉辦的2021萬金石馬拉松延至11月，並於本月21日結束。時隔僅4個月，2022年萬金石馬拉松將於明年3月20日開跑，報名進入最後倒數3天，線上登記到11月29日中午12點前截止，報名就送期間限定的免費線上運動訓練課程。

新北市體育處表示，2022將延續今年的賽道與防疫規格，提供跑友安全舒適的賽事。今年與Uniigym互動體感健身合作，錄製線上運動課程，提供跑友免費跑者專屬專區，可以在疫情下重塑自己生活中運動的節奏，11月30日以前下載「AR動滋動 x Uniigym」APP即送30天全區500堂課程免費使用，報名後就可展開自己專屬的運動訓練課程。

體育處長洪玉玲表示，2022年萬金石馬拉松邁入20週年，將出抽1萬1千名跑者參與，11月30日下午6時將於官網公布抽籤結果，並以電子郵件通知抽中名單。

馬拉松 疫情

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