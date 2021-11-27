聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市萬和1號公園開蓋成生態棲地 景尾溪舊河道重見天日
北市府進行萬和1號公園再造工程，於今日舉辦成果發表會，市長柯文哲還特地前往現場與地方民眾共同見證「萬和1號公園」重生，期許地方建設能兼顧地方需求與歷史文化傳承。
萬和1號公園過去曾是景美溪東支流（景尾溪舊河道）一部分，歷經眷村遷徙及堤防興建，支流埋入地下箱涵中。工務局表示，透過在地社群探索追朔、機關間溝通協調，於2017年開啟公園東北側地下箱涵頂蓋，重現景美溪東支流歷史軌跡，2020年以生態棲地及傳承地方歷史文化為改造主軸，進行景觀改善工程。
柯文哲指出，過去的都市水系以快速排流為目標，多被封鎖於都市化的水泥結構中，而一個健康城市的地景應是看的見活的河川與水岸生活的日常交織。萬和1號公園的開蓋，結合河溪生態與民眾休憩交流空間，是人與自然和諧、城市與自然平衡、社會與生態良性循環永續城市的最好證明。
水利處長陳郭正說，在多次與公園處研商後，為克服既有水源不足，水利處於溪州2號疏散門旁將蟾蜍山自然降雨的水源導入公園儲水囊，利用雨水提供生態水道中水源，塑造多樣的生物棲息環境。
當地萬和里里長吳祚榮表示，透過工作坊及說明會等方式，居民與公園處意見交流，在公園內設置了與萬福國小師生共同創作，具文山區歷史脈絡的故事燈及鑲著生態願景陶板的隆盛橋意象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言