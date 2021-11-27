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北市萬和1號公園開蓋成生態棲地 景尾溪舊河道重見天日

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
景觀水道重現景尾溪舊河道。圖／公園處提供
景觀水道重現景尾溪舊河道。圖／公園處提供

北市府進行萬和1號公園再造工程，於今日舉辦成果發表會，市長柯文哲還特地前往現場與地方民眾共同見證「萬和1號公園」重生，期許地方建設能兼顧地方需求與歷史文化傳承。

萬和1號公園過去曾是景美溪東支流（景尾溪舊河道）一部分，歷經眷村遷徙及堤防興建，支流埋入地下箱涵中。工務局表示，透過在地社群探索追朔、機關間溝通協調，於2017年開啟公園東北側地下箱涵頂蓋，重現景美溪東支流歷史軌跡，2020年以生態棲地及傳承地方歷史文化為改造主軸，進行景觀改善工程。 

柯文哲指出，過去的都市水系以快速排流為目標，多被封鎖於都市化的水泥結構中，而一個健康城市的地景應是看的見活的河川與水岸生活的日常交織。萬和1號公園的開蓋，結合河溪生態與民眾休憩交流空間，是人與自然和諧、城市與自然平衡、社會與生態良性循環永續城市的最好證明。 

水利處長陳郭正說，在多次與公園處研商後，為克服既有水源不足，水利處於溪州2號疏散門旁將蟾蜍山自然降雨的水源導入公園儲水囊，利用雨水提供生態水道中水源，塑造多樣的生物棲息環境。 

當地萬和里里長吳祚榮表示，透過工作坊及說明會等方式，居民與公園處意見交流，在公園內設置了與萬福國小師生共同創作，具文山區歷史脈絡的故事燈及鑲著生態願景陶板的隆盛橋意象。

隆盛橋壁面鑲嵌孩童對生態環境期許的窯燒陶板。圖／公園處提供
隆盛橋壁面鑲嵌孩童對生態環境期許的窯燒陶板。圖／公園處提供

柯文哲 願景

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