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82歲李聰平樂善好施 13連霸獲新北頒特優里長

中央社 / 新北27日電

新北市府今天表揚特優里長及績優民政人員，最高齡為13連霸的82歲三重區永春里長李聰平，他也是全台灣最資深的里長，平常樂善好施幫助弱勢，且認養教養院童。

新北市長侯友宜今天致贈獎牌給122名特優里長，及50名績優民政人員，感謝他們站在第一線提供市民優質全方位服務。

市府民政局發新聞表示，受表揚特優里長以82歲三重區永春里長李聰平最高齡，他從30歲拚到82歲，依舊充滿熱情成立急難救助關懷團隊，發放逾新台幣800萬救助金幫助弱勢，還認養逾20名教養院童，給予最直接的溫暖與幫忙。

民政局表示，李聰平也是全台灣最資深里長伯，已經是13連霸。因熱心公益捐贈復康巴士，愛心擴及整個新北市，樂善好施為人稱道。

民政局說，最年輕的特優里長為36歲樹林區東陽里長林耿邦，充滿活力且凡事親力親為，號召義工種蔬食，親送餐食照顧獨居老人長達8年。

會中並播放獲今年內政部特優里長的前板橋西安里長黃水盛追思影片，感念他在基層逾30年的辛勞付出。黃水盛今年10月辭世，曾擔任里長35年，也是老字號「飛燕牌煉乳」創辦人及板橋深丘福德宮主委，常自掏腰包幫助弱勢，並曾省下妻子喪葬費，轉捐贈救護車給家鄉雲林縣水林鄉消防隊傳為美談。

民政局說，新店區寶興里長周宥竣辦理青少年暑假英語活力營，邀國外志工加入，促進鄰里感情與學生國際視野；蘆洲區福安里長李文義，號召民眾參加宗教「國姓醮」重頭戲「豎燈篙」儀式，凝聚在地情感並保存珍貴民俗文化資產。

侯友宜致詞表示，感謝里長在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間配合防疫，協助居家檢疫作業、清潔消毒、發送防疫關懷包，許多里長更是「一人當選，全家服務」，令人感動。

侯友宜 認養

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