快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改管噪音居民凍未條 北市議員要求定點在改裝車店稽查

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
改裝排氣管的噪音困擾全體市民，北市議員要求環保局應從源頭管理，在改裝車店、改裝車聚集地與陳情地點重點並駐點稽查，遏止噪音汙染。圖／聯合報系資料照
改裝排氣管的噪音困擾全體市民，北市議員要求環保局應從源頭管理，在改裝車店、改裝車聚集地與陳情地點重點並駐點稽查，遏止噪音汙染。圖／聯合報系資料照

車輛改裝排氣管噪音讓居民不得安寧，有北市議員接獲陳情，住戶多次檢舉改裝車卻無法改善噪音問題，稽查人員抵達時車輛早已離去、離開後又回到店內聚集，應強駐點稽查商家與車輛，研擬追蹤機制複查車輛，從改裝店家源頭管制。環保局說，未來會重點並駐點在改裝店外稽查，並加強源頭管理。

議員應曉薇表示，目前雖然有科技儀器，但仍盼擴充功能落實科技執法，而不少改裝車不斷挨罰，市府應增加追蹤複查機制，檢查車輛是否又非法改裝，並落實取締機制，溯及改車業者，從源頭勸導，還給台北市安靜減碳的城市。

議員簡舒培說，過去就接獲不少相關陳情，某家改車店在社區1樓，每次改裝後的試車噪音讓住戶不堪其擾，而稽查人員抵達後車輛早已離去、離開後又回店家聚集，住戶完全沒輒，拖了4年還無法解決，環保局應定點稽查才能解決問題。

議員陳建銘認為，除了針對改裝車店稽查，也能參考新北市去這些人的固定集合點稽查，尤其宮廟最多，才能打擊非法改裝與噪音問題。

議員王世堅則說，製造噪音的永遠都是改裝車這群人，就是因為內心有問題，把生活中的不滿藉由排氣管向全體無辜的市民示威，這些潛在的精神病患都要去做治療，要求市府應吊銷違規改管製造噪音者的駕照

環保局長劉銘龍也相當認同議員建議，並說稽查大隊拘泥過往的稽查方式，改裝車店家就是噪音源頭，且販賣的排氣管應符合環保署認證標章，將會責成相關單位重點、駐點稽查違規者。

環保局稽查大隊大隊長顏伶珍說，目前只要車輛經過檢測站或路邊檢測，合格後就會將資料上傳雲端，日後稽查或陳情時發現有違規狀況，且比對車輛資訊與資料庫不符合將直接告發。

顏伶珍透露，今年4月也增設了4套固定式高噪音偵測系統，現北市有8套裝置，執行地點都能降低3到5分貝的聲量。也提到若爾後有違規改管與噪音的狀況，將研議加重開罰、送監理單位吊銷執照。

噪音 駕照

延伸閱讀

北市12月4日中高齡就業博覽會 2,254個職缺開高薪搶人才

北市消防搜救隊獲最高級別能力認證 可多點救災

你所未見的台北再升級 北市品牌識別融各區特色

嘉義縣警監環聯合強力取締危駕改裝車 1晚取締逾百件

相關新聞

改管噪音居民凍未條 北市議員要求定點在改裝車店稽查

車輛改裝排氣管噪音讓居民不得安寧，有北市議員接獲陳情，住戶多次檢舉改裝車卻無法改善噪音問題，稽查人員抵達時車輛早已離去、...

北捷治喪派基層當接待惹議 柯文哲：這是人情世故課題

台北捷運公司一名站務處長，日前猝逝，高層遭爆料為了撫慰家屬，竟要求員工在上班期間，排班輪流到殯儀館擔任接待，違反慰喪制度...

新北表揚特優里長 三重永春里長李聰平13連霸最資深

新北市民政局今天舉行「110年特優里長及績優民政人員表揚大會」，由市長侯友宜致贈獎牌予122位特優里長及50位績優民政人...

北捷惹議 主管猝逝派基層排班輪流到殯儀館當接待

台北捷運公司一名站務處長，日前猝逝，高層遭爆料為了撫慰家屬，竟要求員工在上班期間，排班輪流到殯儀館擔任接待，違反慰喪制度...

新北好茶券 5百換1千 限量200份

每年春、冬茶產季，新北市府昨宣布12月啟動「新北好茶」系列活動，協助茶農行銷並打響品牌，但去年坪林區公所投入百萬經費，今...

遊新北 美拍耶誕城、探索在地味

今年新北歡樂耶誕城將於12月3日開城，新北市觀旅局推薦5條「3放1留」的小旅行規畫，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。