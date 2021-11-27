改管噪音居民凍未條 北市議員要求定點在改裝車店稽查

車輛改裝排氣管噪音讓居民不得安寧，有北市議員接獲陳情，住戶多次檢舉改裝車卻無法改善噪音問題，稽查人員抵達時車輛早已離去、離開後又回到店內聚集，應強駐點稽查商家與車輛，研擬追蹤機制複查車輛，從改裝店家源頭管制。環保局說，未來會重點並駐點在改裝店外稽查，並加強源頭管理。

議員應曉薇表示，目前雖然有科技儀器，但仍盼擴充功能落實科技執法，而不少改裝車不斷挨罰，市府應增加追蹤複查機制，檢查車輛是否又非法改裝，並落實取締機制，溯及改車業者，從源頭勸導，還給台北市安靜減碳的城市。

議員簡舒培說，過去就接獲不少相關陳情，某家改車店在社區1樓，每次改裝後的試車噪音讓住戶不堪其擾，而稽查人員抵達後車輛早已離去、離開後又回店家聚集，住戶完全沒輒，拖了4年還無法解決，環保局應定點稽查才能解決問題。

議員陳建銘認為，除了針對改裝車店稽查，也能參考新北市去這些人的固定集合點稽查，尤其宮廟最多，才能打擊非法改裝與噪音問題。

議員王世堅則說，製造噪音的永遠都是改裝車這群人，就是因為內心有問題，把生活中的不滿藉由排氣管向全體無辜的市民示威，這些潛在的精神病患都要去做治療，要求市府應吊銷違規改管製造噪音者的駕照。

環保局長劉銘龍也相當認同議員建議，並說稽查大隊拘泥過往的稽查方式，改裝車店家就是噪音源頭，且販賣的排氣管應符合環保署認證標章，將會責成相關單位重點、駐點稽查違規者。

環保局稽查大隊大隊長顏伶珍說，目前只要車輛經過檢測站或路邊檢測，合格後就會將資料上傳雲端，日後稽查或陳情時發現有違規狀況，且比對車輛資訊與資料庫不符合將直接告發。

顏伶珍透露，今年4月也增設了4套固定式高噪音偵測系統，現北市有8套裝置，執行地點都能降低3到5分貝的聲量。也提到若爾後有違規改管與噪音的狀況，將研議加重開罰、送監理單位吊銷執照。