健康台東共創多元！庇護工場孩子烘焙麵包自售超開心

台東縣「110年國際身心障礙公益園遊會亅，今天邀請60個社福、公益社團，到市民廣場設攤，展售社團特色商品，台東縣牧心庇護工場的孩子們，也帶著烘焙坊特製饅頭、麵包商品到場販售、認真叫賣，展現他們努力工作成果，孩子都笑著表示「工作辛苦但很快樂！」

臺東縣政府為響應國際身心障礙者日，今日上午運用公益彩券基金，在南京路市民廣場辦理身障日公益園遊會，縣府秘書長盧協昌、議長吳秀華、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷，及縣內身障人士、社福團體、學校特教班等單位都到場設攤、表演，吸引近千位民眾參與、場面熱鬧。

「台東縣是健康友善城市！」盧協昌代表縣長饒慶鈴，頒獎表揚身心障礙社區照顧，與輔具服務績優團體，呼籲大家用友善態度、正常互動，不論搭車或在任何環境上，如發現他們需要幫助，都應伸出雙手接納、提供協助。

牧心庇護工場教師黃育琪表示，牧心是台東縣第1家庇護工廠，已成立13年，收容協助18名智力障礙孩子們，透過烘焙教學、實作、銷售，參與工作也有勞健保、領薪水。

黃育琪說，孩子們進入庇護工場前，會通過職業輔導評量， 確認他們的肌耐力手眼協調能力都能夠負荷工廠基本工作，孩子們雖然智力受限，但都非常努力，每天準時上班、認真工作。