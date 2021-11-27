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新北表揚特優里長 三重永春里長李聰平13連霸最資深
新北市民政局今天舉行「110年特優里長及績優民政人員表揚大會」，由市長侯友宜致贈獎牌予122位特優里長及50位績優民政人員。其中，三重區永春里長李聰平服務已滿13屆，李聰平說若身體狀況許可，就會選下一屆，服務到最後一刻。
本次受表揚的特優里長中，最高齡且最資深者為82歲的李聰平，13連霸的他也是全台最資深里長伯，從30歲拚到82歲，老當益壯，熱忱不減，不僅結合眾人善心成立急難救助關懷團隊，發放逾800萬救助金幫助上千位弱勢民眾，並認養逾20位教養院童，給予最直接的溫暖與幫忙，更無私捐贈復康巴士提升地方救護量能，讓愛心從三重擴及整個新北市。
李聰平說，他從小以服務為目的，有興趣也做得很有勁，感謝里民一直都很認同跟支持，如果身體狀況許可，就會挑戰連任第14屆；最年輕的特優里長是36歲樹林區東陽里的林耿邦，凡事親力親為，充滿活力幹勁，號召里內義工種植蔬食，親送餐食照顧服務，關懷全區獨居老人已長達8年之久。
另外，林口下福里長李美玉服務已滿28年，除了包辦里內大小事，協助爭取建設下福市民活動中心，成為當地地標，也被網友封為「地表最美活動中心」。另外也向台電爭取，在當地的洪福宮建設藝文走廊，完工後可欣賞精美的石雕跟壁畫。
新北市長侯友宜表示，新北人口最多且幅員廣大，政策有賴1032位里長協助推動，尤其今年5月間疫情嚴峻，里長們全力配合市府防疫，無論協助居檢作業、全市大清消、發送防疫關懷包及各項宣導等，不辭辛勞，盡心盡力，是新北最有力的夥伴。許多里長更是「一人當選，全家服務」，只為讓市民有更優質的生活環境，不求回報的精神令人感動。
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