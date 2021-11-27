北捷惹議 主管猝逝派基層排班輪流到殯儀館當接待

台北捷運公司一名站務處長，日前猝逝，高層遭爆料為了撫慰家屬，竟要求員工在上班期間，排班輪流到殯儀館擔任接待，違反慰喪制度。對此，北捷表示，視家屬需求，提供必要協助，此為人之常情的作法。

北捷有員工向媒體爆料，北捷站務處長日前意外過世，高層事後為了安撫家屬，安排木柵處五名員工放下一線任務，在上班時間輪流到殯儀館擔任接待，但這5人與過世的處長，並不在同一單位。

接待班表排班日期從11月15日到25日，總共有五名員工輪值，前半段為兩人互相輪班，後半段則是一名員工負責一整天時段。該員工認為，北捷有一定慰喪制度，過去只有主管可以安排時間慰問家屬，現在竟要求基層輪班當接待。

北捷表示，對於站務主管參加公司壘球活動，因身體不適不幸猝逝，公司全體同仁均深感不捨及遺憾，因事發突然且為感謝該主管於公司服務長達25年的貢獻，因此公司立即就近徵求自願同仁同意，安排前往靈堂協助家屬引導及接待各界捻香人士，此為公司感謝主管對公司付出的常情做法。

北捷指出，公司對於先前過世同仁，為感恩同仁對公司貢獻付出，均由各相關單位視家屬需求，提供必要協助，此亦為人之常情的作法。

不過，議員游淑慧質疑，本來應該是出自情誼、發自自願的互相幫忙行為，怎麼會變成公司指派且她還發現，指派的理由還是因為這些同仁原本服務的站點在殯儀館附近，難道以後工作站點在殯儀館附近的同仁，還要兼做這一類的業務?