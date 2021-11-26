新北測試點燈 雷射燈光夜空交錯耶誕味道濃
「新北歡樂耶誕城」將於12月3日開城，穿著大紅衣服的耶誕老人搭配主燈，今晚試燈配合雷射燈光秀在夜空交錯，吸引民眾在冷冷的雨夜觀賞與拍照，提前感受耶誕氣氛。
新北市府觀光旅遊局以新聞稿表示，「2021新北歡樂耶誕城」將於12月3日開城後，首週的週末假日由市集進駐市民廣場，同邀請藝人歌手演出。
觀旅局說，今年耶誕城規劃新北市府市民廣場、板橋站前廣場及萬坪公園3大樂高主題燈區，在國旅熱潮帶動下，歡樂耶誕城活動，明顯帶動周邊飯店業績成長，民眾湧入的12月訂房電話發燒，業者業績全面增長。
主場地的市府市民廣場耶誕主燈，今天晚上也試點燈，高聳的耶誕燈不時變換藍、紅、綠的色彩，綠色雷射光在夜空中交錯。
由於天空下著微雨，廣場的溫度計顯示攝氏18度氣溫，周邊的燈飾光廊也點燈測試，不少民眾提前感受氣氛，並映襯地板上的耶誕燈倒影，拍照留念。
觀旅局說，新北歡樂耶誕城一路舉辦至民國111年1月2日止，民眾可搭乘公車、高鐵、台鐵、客運、捷運等多元交通方式抵達板橋站，輕鬆抵達3大燈區。眾所矚目的「巨星耶誕演唱會」將於12月11日、12日，於市民廣場登場。
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