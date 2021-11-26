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開庭遲到前法官選北市議員惹議 本人回應：為洗刷不公平標籤

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台北地方法院前法官張耀宇。圖／取自張耀宇臉書
台北地方法院前法官張耀宇。圖／取自張耀宇臉書

台北地方法院前法官張耀宇多次開庭遲到甚至缺席，甚至曾沒查明受刑人移監，讓受刑人多關6日，被懲戒法院職務法庭判罰款月俸6個月、約63萬7000餘元。如今擔任律師的他，上周在臉書宣布參選台北市中正萬華區議員，並將爭取民眾黨提名，引發爭議。張耀宇接受本報訪問時表示，他主動辭職離開法院後，卻進一步面對被彈劾的命運，「如同大砲打小鳥」，為了洗刷身上不公平的標籤，決定參選議員，並守護家鄉土地。

對於外界認為他「多次開庭遲到」，張耀宇表示，經懲戒法院判決是六年內兩次。對此深感抱歉，但此比例卻被無限上綱抹黑成「愛遲到法官」，實在有失公允。至於曾因遲到要書記官「唬爛電腦有問題」，他則解釋，彼此平常對話像朋友，確實使用不得體文字，但他也質疑，為什麼私訊內容會被曝光？「當高層打算懲戒一個人的時候，難道可以罔顧人權侵犯隱私，直接調查聊天記錄？」

張耀宇上周在臉書宣布參選台北市議員時，昔日同事留言怒轟「不要再消費法官這個職業」，對此張耀宇也回擊，他只是簡單地講述自己的經歷，究竟有何消費職位之說，令人費解，反而是在職法官用含沙射影的方式說「你光是結個婚的八卦就說不完」云云，讓人無法接受，「不管是因為私仇，還是因何種原因要繼續汙衊我，這種有違法官職守，以風聞及予以指控之發言，是否才使民眾對於法官的職業出現誤解和對司法的信賴無法提升？」

張耀宇表示，因為這段經歷，讓他更能夠體會當年柯文哲醫師因為得罪權威，而被國家機器追著打的痛苦。「我身為一個法官，都會遭受如此的對待，那一般老百姓該怎麼辦，豈不成為螻蟻而任人宰割？同時為了洗刷自己身上不公平的標籤，所以我決定參選中正萬華市議員，這是我的家鄉，我有使命守護這塊土地」。

受刑人 北市

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