新北交通執法三連霸 榮獲交通部金安獎表揚
交通部推動「院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」評比，評核各縣市在109年交通工程、交通教育及交通執法成果，被視為交通界重要盛事，今天下午在新北市板橋區希爾頓飯店舉辦頒獎典禮，新北市警局在「交通執法」項目勇奪第一名，也是新北市升格後市警察局連續3年奪冠。
新北市警局表示，交通部推動院頒視導各項評比，各縣市政府無不卯足全力推出各項精進作為，希望能在評比中勝出，其中「交通執法」是針對各警察機關全年度為交通工作付出的總檢討，包含執法取締重大違規、事故處理、事故統計分析、各項科技執法、專業訓練、交通安全宣導等精進作為，新北市警局感謝新北全體員警共同努力，創下佳績並獲得中央肯定。
新北警方強調，交通執法並非只有舉發違規，在背後深層目的是促進用路人遵守交通法規、依據標誌、標線使用道路，進而減少交通事故發生，減少民眾受傷、死亡，讓民眾都能平安回家，才是警察在爭取榮譽同時背後真正的用意，連續3年全國評比均獲得六都第一名。
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