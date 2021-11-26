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台北文化獎 追思得獎人竹圍工作室創辦人蕭麗虹

中央社 / 台北26日電

第25屆台北文化獎頒獎典禮今天舉行，文壇巨擘白先勇、藝術家黃心健、教育家彭蒙惠與已故藝術家蕭麗虹獲獎，現場並播放蕭麗虹回顧影片追思。

北市文化局今天舉辦「第25屆台北文化獎頒獎典禮」，獎勵文壇巨擘白先勇、新媒體藝術家黃心健、美裔教育家彭蒙惠，與8月離世的藝術家蕭麗虹，獎勵重點為開拓市民文化視野、提升台北國際能見度與光榮感、推廣文化多元與深度。

「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹獲頒殊榮，但她不幸在8月病逝，她先生陳光雄今天代為領獎，獨立策展人、好友賴香伶致詞。賴香伶說，蕭麗虹除了是創作者，更有積極行動力，是推動台灣文化的倡議者，強調會延續蕭麗虹一貫信念「相信藝術、支持藝術、實現藝術」。

文化局新聞稿指出，蕭麗虹在1995年創立台灣第一座非營利國際藝術村「竹圍工作室」，提供藝術家創作展演空間，也是台灣與諸多國際藝術平台交流重要管道。她離世前將多年來台灣藝術家作品部分藏品捐贈台北市美術館，讓民眾能接觸台灣藝術家珍貴創作。

親自出席頒獎的柯文哲致詞時表示，台北市藝文活動國際化與更豐富是未來努力項目，希望透過文化獎獎勵獲獎者，讓台北市更國際化。

獲頒特別獎「空中英語教室」創辦人彭蒙惠說，台灣人要多了解世界，也要讓世界了解台灣，強調英文重要性，她將台灣比喻成鑽石，台灣雖然國土小，但跟鑽石一樣可以在世界閃耀。

藝術家 北市 鑽石

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