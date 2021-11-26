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找不到繳費機？ 汐止公所停車場年底增設

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止行政中心地下停車場，預計年底在仁愛路側的出入口增設繳費機，讓民眾停車更便捷。 圖／觀天下有線電視提供
汐止行政中心地下停車場，預計年底在仁愛路側的出入口增設繳費機，讓民眾停車更便捷。 圖／觀天下有線電視提供

汐止行政中心地下停車場，在改為車牌辨識系統後更便民，不過，這陣子因為打疫苗的民眾，大部分是從仁愛路的側門進出，就有不少民眾反應找不到繳費機，所以，新北市議員周雅玲也反應公所，預計年底在仁愛路側的出入口增設繳費機，讓民眾停車更便捷。

新北市議員周雅玲說，汐止行政中心停車場很便利，地下一、二樓有大概兩百個停車位，那因為自己車子也都會停在這裡，常常在進出仁愛路出入口時，有民眾會攔下來問繳費機在那裡，尤其在疫情期間許多民眾到公所疫苗接種站打疫苗，車子都會停在地下室，不過，幾乎民眾都找不到繳費機，當時公所的工作人員也用克難的方式，在仁愛路出入口牆面上貼繳費機指引箭頭標示，但還是很不便民。

周雅玲指出，繳費機的確是不足的，因為，至少有兩個出入口的樓梯間，如果每次從行政中心主要電梯下來，他又是放在電梯口的外側，這樣的設置也讓許多司機大哥常常在繳費時找不到繳費機，所以，也跟公所爭取未來會在靠近仁愛路側的出入口增設繳費機台，也會加入電子支付繳費功能，原本兩台舊的繳費機也一樣會將新的手機電子支付功能加入，避免民眾在停車繳費時，浪費不必要的時間，更方便，快的話新曆年前就能架設完成。

汐止區長陳健民表示，公所地下一、二樓的停車場目前設置了車牌辨識暨全自動繳費系統，這幾個月有民眾反應建議，繳費機可以結合現在手機上電子支付功能，目前已經著手規劃，也會在仁愛路出口處增設繳費機台，並且納入新功能，現在已經上網招標，順利的話在今年年底前完成。

汐止 疫苗

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