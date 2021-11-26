汐止大同路一段人行道太窄 地方爭取拓寬

汐止區大同路一段靠近新台五路口，每天進出的車子很多，不過，沿線的人行道窄，再加上一整排的電桿阻礙通行，有時候行人被迫走在馬路上相當危險，所以，新北市議員廖先翔建議將緊鄰的公有地及綠帶整理，拓寬人行道改善。

樟樹里長林有財說，大同路車子真的很多，雖然往基隆方向，沿線都有設置人行道，不過，原本就狹窄的人行道上，再加上矗立一整排的電線杆，行人能走的空間就很限，幾乎只夠一個人走，有時人一多或是娃娃車、輪椅可能就得走在馬路上，與車爭道相當危險，如果能夠往內拓寬，電桿也能地下化，行人就比較好走，交通也更順暢。

新北市議員廖先翔指出，新北市政府最近針對一些公有土地進行清查，包括康寧街的拓寬就是過去的公有地沒有妥善利用，現在妥善利用做第二期的拓寬，大同路也是一樣，從新台五路到中興路口往基隆方向這一段人行道外側的一些比較高的柏油地，其實都是國有的綠地，那目前這一段的人行道淨寬其實非常狹窄，包括電桿林立有許多的障礙物，還有公車的停靠會影響到地區的交通順暢，所以，今年有在議會提出，希望新北市政府能夠跟土地所有權人公路總總移撥土地，做人本環境的改善，以及交通改善，像是增設公車避車彎等等，都一併納入考量。

廖先翔表示，目前土地清查確定只有在靠近新台五路口的第一銀行前有一小塊的私人地，其餘的都是公路總局的，後續會請市府跟公路總局洽撥用地問題，一併規劃，另外，大同路的電桿大概預計113年有下地的規劃，也會請市政府將兩個計劃一起規劃，時程看能不能提早，後續會再繼續追蹤本案的進度，讓地區的人本環境、停車秩序、行車動線能更加順暢。