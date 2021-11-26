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淡水木下靜涯舊居整修完成 免費開放入館

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水木下靜涯舊居2010年正式登錄為歷史建築目前已對外開放並免費入館，歡迎有興趣的民眾前來參觀。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水木下靜涯舊居2010年正式登錄為歷史建築目前已對外開放並免費入館，歡迎有興趣的民眾前來參觀。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街三角公園附近的木下靜涯舊居，經過多年的整修工程，於今(26)日舉辦揭幕典禮，由於，木下靜涯舊居位置連結淡水紅樓、淡水日本警官宿舍等文化資產，將使區域歷史風貌更具完整性，讓大家有更多親近文化資產的機會。

新北市副市長謝政達表示，淡水是新北市青春山海線及美學廊帶中重要的一環。

文化局副局長于玟表示，日本畫家木下靜涯1923年在此居住，影響臺灣東洋畫風格的發展，更熱心提攜後進，對臺灣重要膠彩畫發展有很大的影響，而未來新北市美術館成立後，期盼舊居成為淡水的美術推動基地，繼續發揮藝術影響力。

淡水木下靜涯舊居一樓介紹修復歷程、畫家生平及對臺灣藝術的貢獻等，二樓展示木下在淡水的日常生活故事，最特別的是展間一隅復刻木下在小倉畫室的相片，可一窺膠彩畫家創作場景。木下靜涯的個性與人生態度，他常戴粉紅色墨鏡，個人特色鮮明。而這一座建築，具19世紀末磚造洋樓風格，2010年正式登錄為歷史建築目前已對外開放並免費入館，歡迎有興趣的民眾前來參觀。

淡水 歷史建築

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