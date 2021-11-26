淡水文青風早午餐正夯 隨意佈置營造舒適感

淡水區自強路上一間早午餐店，都已經是過了中午，人潮依然不減，走進店內大門除了非常顯眼的招牌與可愛的圖案，第一個感覺就是非常的文青風格，餐點許多醬料與茶飲都是自己手作調製，隨意佈置，就是要給顧客一個舒適用餐的環境。

親切的服務幫顧客點餐，位在淡水區自強路上的這一間早午餐店，都已經是過了中午，人潮依然不減，走進店內大門除了非常顯眼的招牌與可愛的圖案，第一個感覺就是非常的文青風格。

看到餐點，總匯三明治裡面，除了土司三層還夾了大大的肉片、玉米番茄以及生菜，料多到要爆出來，店長說為了要讓大家吃飽飽，用料可是非常實在，其中也加了許多香料香草點綴，不僅是味道獨特，更是要讓大家吃的更健康。

在自強路有許多大學生，年青族群較多，要如何在眾多早餐店當中，做出不一樣的風格，也是一大考驗，但業者除了竹圍在淡水共有3間店。

早午餐業者黃店長表示，他們所選的，從食材到店家設備都很講就，為了可以兼顧其他分店的狀況，也選擇使用有線電視業者的智慧AIHS監視系統，不僅是非常方便也很穩定。而店長也希望透過用好料的堅持，可以帶給顧客CP值更高的早午餐享受。