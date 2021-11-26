石門尖鹿里辦健行 走出健康兼顧休閒觀光
受到疫情影響，許多的戶外活動都延期或無法舉辦，好不容易盼到疫情趨緩，石門區的尖鹿里舉辦戶外健行活動，這次挑選的健行路段在石門坑路，溪畔田間道路平緩，民眾不但可以戶外運動，還有可以欣賞石門坑溪畔的沿途景緻。
尖鹿里長邱朝欉說，特別選擇這條道路，因為路面沒有太多坡度，相當平緩，適合長輩、親子休閒行走，加上一旁還有綠油油的田園風光，健行邊走邊看風景，促進健康，也讓心情都更愉悅。
石門區長林俊宏表示，秋冬時節，北海岸陰雨綿綿，健行前下起了小雨，好在活動開始後，雨勢停歇，而這條健行道路是石門休閒相當推薦的路，不但平坦適合長輩行走，現在這個時節還有轉紅的台灣欒樹，點綴得整條石門坑路紅紅綠綠相當優美。
市議員陳偉杰也來共襄盛舉，因為先前受到疫情影響，近來疫情趨緩，鼓勵民眾可以開始適當的外出活動，而石門坑路緊鄰著石門坑溪，沿途景色絲毫不遜於知名大景點的風光，民眾可以揪伴一起來休閒，欣賞石門的靜謐的溪畔田園風景。
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