新北與牙醫師公會簽約 烏來建立口腔醫療站

新北市牙醫師公會今天與新北市府簽約成立烏來區口腔醫療站，將提升偏鄉市民的口腔醫療照護與保健、口腔癌防治、衛教服務，民眾治療牙齒不必再下山到新店區看診。

市府秘書長林祐賢、新北市牙醫師公會理事長葉建陽、東林扶輪社長倪國智，今天與烏來區長周守信簽訂合作備忘錄，將利用烏來區立圖書館空間，建立原住民族地區口腔醫療站，以服務當地的住民。

葉建陽接受中央社記者訪問時表示，這項「醫療資源不足地區改善方案」經衛生福利部核准通過，將較充足的醫療人力及資源送到偏鄉離島地區，彌補當地醫療提供不足困境，增加就醫便利性及提昇醫療品質。

他說，透過國際扶輪3522地區的支持，預計在明年1月底開站看診，設置最新牙科治療椅與3D斷層掃瞄儀器，每星期10個診次，分別由范綱信、張香茂、葉建陽、彭國書、王煒鑑、洪彬凱等牙醫師排班駐診，將免費替烏來地區族人提供口腔醫療、口腔癌篩檢、牙周病統合照護及口腔衛教講座。

牙醫師公會顧問蔡鵬飛表示，由於隔代教養與衛生教育等因素，建議口腔醫療站建置初期要投入公共衛生調查與篩檢，將來可統計成效並推廣到其他偏鄉地區。

新北市牙醫師公會表示，針對烏來區部落受檢者研究顯示，當地齲齒經驗盛行率高達100%，牙齒健康狀況主要以缺牙為主，缺牙率超過77%，活動假牙需求近60%。

葉建陽說，依牙醫師公會調查，回顧以往推動20年的國小學生潔牙比賽，獲得比賽冠軍者，如今罹患蛀牙降低70%，罹患牙周病降低34%，顯示衛教很重要。

新北市烏來境內沒有牙科醫療院所，衛生局簡任技正劉君豪告訴中央社記者，衛生所每天有常駐牙科門診，但樂見引進多方資源提供更多服務，將來也可合作推動口腔癌篩檢、衛教。

市府原住民族行政局長羅美菁表示，烏來區以泰雅族人居多，因飲食文化特性，族人有落牙、口腔疾病或口腔癌等問題，容易影響咀嚼吞嚥。衛生所醫療資源較不足且異動頻繁，將來民眾不必下山到都會區的新店，就可以受到良好的口腔醫療照顧。