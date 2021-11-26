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幫忙倒垃圾須申請執照 業者：北市府趕盡殺絕

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
並非每個人都有辦法依照北市環保局安排的時間倒垃圾，因此發展出「代清潔產業」，業者會挨家挨戶收已經裝進專用垃圾袋的垃圾拿去倒，不過環保局卻要求這些業者要申請執照，引發不滿。圖／聯合報系資料照
並非每個人都有辦法依照北市環保局安排的時間倒垃圾，因此發展出「代清潔產業」，業者會挨家挨戶收已經裝進專用垃圾袋的垃圾拿去倒，不過環保局卻要求這些業者要申請執照，引發不滿。圖／聯合報系資料照

北市環保局因為代清除業者陳情後加上少數違規個案，將原本不用執照的代清潔戶要求要加入公會並申請執照才能收垃圾，議員批「開環保倒車」，指出政策造成戴奧辛排放量增加、提高清潔垃圾成本，又讓北市800多家個體戶生計受到影響，形成三輸局面；業者則批「政府趕盡殺絕」。

議員戴錫欽表示，所謂「代清潔業者」其實就是坊間能看見幫忙居民丟垃圾的職業，通常會踩著三輪車、機車或小發財車收垃圾幫忙倒，民眾仍須自購專用垃圾袋，但環保局今年要求代清潔業者加入「代清除公會並申請執照」才能營業。

「代清除業者」是指開著壓縮車收垃圾的業者，不需要使用專用垃圾袋。戴錫欽指出，代清潔業者在北市至少有829家，規模約1人到10人，這些家庭生計將受到影響，也因為請照門檻相當高，成本將從每公斤0.36元上升到2.7元，增加民眾負擔，另外代清除業者也不需要使用專用垃圾袋，勢必會提升戴奧辛排放量。

戴錫欽還提到，代清除公會陳情指控代清潔業者蠶食鯨吞業務量，但實際上北市每年70萬噸的垃圾中，只有3萬噸由代清潔業者處理，不到5%垃圾量。至於有業者將外縣市垃圾裝進北市專用垃圾袋內的違法行為，議員王世堅說，這些只是少數人，誰違規就抓誰，大多數業者是無辜的。

代清潔業者林先生受訪時說，會幫忙收垃圾都是因為學歷和收入低，申請執照要有壓縮車、場地和其他標準，根本不可能做到，被政府趕盡殺絕，「我們只是幫民眾到垃圾，也不是每個人都有辦法在路邊等垃圾車」。林先生說，若未來強制實施，不排除連署並上街抗爭。

環保局長劉銘龍回應，使用三輪車、板車、人力車的業者收垃圾屬於合法行為，但使用車輛載運的業者就需要值業者就需要執照。王世堅認為應以實際行為判斷，否則本來就是4輪車輛要怎麼辦，「拆掉一輪嗎？這不是荒唐嗎？」，要求環保局重新審視規定並分階段擬定政策規劃。

北市 戴錫欽 王世堅

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