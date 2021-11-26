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你所未見的台北再升級 北市品牌識別融各區特色

中央社 / 台北26日電

北市觀傳局2018年發表的台北觀光品牌識別「你所未見的台北Undiscovered Taipei」再升級，融入各區特色如北流、101大樓、承恩門等，期待刷新旅客驚喜感受。

台北市觀光傳播局2018年首次發表台北觀光品牌識別「你所未見的台北Undiscovered Taipei」標誌，Logo旁並有以簡約線條構成的承恩門圖案；今年則升級為立體版承恩門，並配合不同活動可換成西門紅樓、YouBike2.0等北市特色。

品牌識別延伸插畫囊括景點、生活、美食、交通面向，如赤峰街、象山、街燈串、布袋戲等，以及小籠包、牛肉麵、珍珠奶茶、捷運、貓空纜車等台北城市元素，期望透過品牌識別展現台北處處充滿驚喜、不停讓人驚艷的感受。

觀傳局今天下午舉行「台北城市品牌主視覺推廣會」，局長劉奕霆指出，如何讓台北市走出不同於其他城市的品牌形象，是品牌識別延伸插畫的核心任務。

劉奕霆表示，除了邀請到曾獲美國插畫協會廣告金牌獎的插畫家Cinyee Chiu設計繪製插畫，另安排來自法國的廣告品牌設計總監Olivier Boutet-Burlon建立品牌系統管理，為原有的識別應用開創更多元素與可能，融入5大無圍牆博物館與各城區特色，完整呈現台北獨有面貌。

推廣會現場並有8家與北市聯名合作的台灣在地廠商設攤，包含老字號糕點品牌、百年藥坊與香皂、服飾、啤酒等，邀請民眾體驗北市城市品牌。

品牌 北市 觀傳局

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