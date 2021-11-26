快訊

歐盟規定打3劑才出國 我16輪仍有250萬人等打第2劑

有證券商遭駭客入侵 證交所證實2家已通報資安事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣坪林茶業 新北推好茶券吸客

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市農業局今舉辦「新北好茶市集」宣傳活動。記者李定宇／攝影
新北市農業局今舉辦「新北好茶市集」宣傳活動。記者李定宇／攝影

為推廣新北市坪林製茶產業，新北市府舉辦「新北好茶市集」活動，今年並推出限量200份的五倍劵5百換1千「新北好茶券」，吸引民眾前來坪林消費促進當地產業經濟。

「新北好茶市集」活動今年以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，12月份起周末週週有好茶商品展售會、5倍劵加倍及滿額禮優惠拿好康，邀請民眾現場體會傳統技藝與創新，感受新北好茶獨特風貌。

新北市副市長劉和然表示，新北市有9大茶產區、6大特色茶，每年春、冬茶產季，為協助茶農行銷增加收益，規劃多元行銷方式以整體概念推廣「新北好茶」品牌，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康加倍送，限量200份，歡迎民眾多多使用五倍券買好茶、嘗美食。

活動於12月4、5、11、12日於坪林產地推廣舉辦「新北好茶市集」，囊括新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品、邀請國際級表演－九天民俗技藝團、紙風車兒童劇團、新心劇團慢飛天使等輪番上陣，並有茶席體驗傳遞民眾喝好茶外，瞭解泡茶及製茶過程的知識，12月17、18、25、26日則於捷運善導寺旁的希望廣場舉辦消費地展售會。

新北好茶市集也推出一系列獨家限量商品，邀請2021亞太十大名廚黃景龍師傅獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，獨家料理將製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售外，還有當日消費滿1500元起，有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。12月4、5、11、12日活動期間來好茶市集，民眾可至新店及昆陽捷運站搭接駁車。

坪林 捷運

延伸閱讀

新北今年第10座　明德陸橋26日夜間將拆除、相關道路封閉

東北風影響！ 新北、基隆、宜蘭3縣市大雨特報

新北石門區清潔隊淨灘 守護海岸線美麗景觀

國際消除對婦女暴力日 新北市府自製CEDAW教材響應SDGs

相關新聞

東湖線延伸東環段 張錦豪：聽到汐止人聲音免成盲腸線

今天交通部長王國材與台北市長柯文哲會面達成共識，要將汐止東湖線延伸到捷運東環段，市議員張錦豪表示，今天雙北終於達成了共識...

推廣坪林茶業 新北推好茶券吸客

為推廣新北市坪林製茶產業，新北市府舉辦「新北好茶市集」活動，今年並推出限量200份的五倍劵5百換1千「新北好茶券」，吸引...

新泰仔塭仔圳拆遷近尾聲 市府籲第2區業者速點交

新北市府正在推動新泰塭仔圳市地重劃案，去年公告拆遷後，雖受疫情衝擊局部延宕，截至目前為止拆遷補償金發放進度已逾9成，其中...

配合台電停電施工 蘆洲拖吊場明晚10點暫停開放領車

配合台電停電施工，新北市交通局表示，蘆洲拖吊場將於明（27日）晚上10時起至12時止暫停開放領車，交通局提醒，民眾如於蘆...

影／柯文哲出席士林官邸菊展 談汐東線接東環段

台北市長柯文哲上午出席「2021 士林官邸菊展-菊來運轉」開幕式活動，參觀園內裝置藝術。受訪時談稍早與交通部長王國材會談...

新北歡樂耶誕城將開城 觀旅局推5條小旅行引領國旅風潮

2021新北歡樂耶誕城將於12月3日開城，新北市觀旅局長蔣志薇表示，新北推薦了5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。