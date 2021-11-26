推廣坪林茶業 新北推好茶券吸客

為推廣新北市坪林製茶產業，新北市府舉辦「新北好茶市集」活動，今年並推出限量200份的五倍劵5百換1千「新北好茶券」，吸引民眾前來坪林消費促進當地產業經濟。

「新北好茶市集」活動今年以「親子冬遊坪林」、「真功夫饗宴」及「藝術茶鄉」為主題，12月份起周末週週有好茶商品展售會、5倍劵加倍及滿額禮優惠拿好康，邀請民眾現場體會傳統技藝與創新，感受新北好茶獨特風貌。

新北市副市長劉和然表示，新北市有9大茶產區、6大特色茶，每年春、冬茶產季，為協助茶農行銷增加收益，規劃多元行銷方式以整體概念推廣「新北好茶」品牌，更加碼推出「新北好茶券」，五倍劵5百換1千好康加倍送，限量200份，歡迎民眾多多使用五倍券買好茶、嘗美食。

活動於12月4、5、11、12日於坪林產地推廣舉辦「新北好茶市集」，囊括新北美食、坪林好茶、文創手作、坪林限定文青商品、邀請國際級表演－九天民俗技藝團、紙風車兒童劇團、新心劇團慢飛天使等輪番上陣，並有茶席體驗傳遞民眾喝好茶外，瞭解泡茶及製茶過程的知識，12月17、18、25、26日則於捷運善導寺旁的希望廣場舉辦消費地展售會。

新北好茶市集也推出一系列獨家限量商品，邀請2021亞太十大名廚黃景龍師傅獨創好茶料理，將「文山包種茶」入菜，獨家料理將製作成「限定好茶便當」，於市集限量販售外，還有當日消費滿1500元起，有機會把限量好禮好茶香氛釦、紀念茶杯、找茶漁夫帽等帶回家。12月4、5、11、12日活動期間來好茶市集，民眾可至新店及昆陽捷運站搭接駁車。