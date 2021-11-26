新泰仔塭仔圳拆遷近尾聲 市府籲第2區業者速點交

新北市府正在推動新泰塭仔圳市地重劃案，去年公告拆遷後，雖受疫情衝擊局部延宕，截至目前為止拆遷補償金發放進度已逾9成，其中第1區拆遷作業順利，地政局預估年底前可完成淨空目標。地政局提醒第2區業者，盡量提早在本月底前完成點交作業，否則年底大量點交時恐互相排擠，逾期恐影響自行拆除獎勵金領取權益。

塭仔圳重劃案總面積達397公頃，區內業者、鐵皮工廠眾多，又位在機場捷運進入新北的範圍，市府基於改善國門面貌、公安避險與加速區域發展，市長侯友宜要求強力推動計畫，市府輔導區內業者搬遷，在不影響工程施作前提下，朝「零強拆」的目標進行。

依地政局規畫，新莊中正路以北第1區自行拆除期限到今年9月28日，市府元旦前會全面進場拆除；中正路以南的第2區自行拆遷到今年底，市府進場訂明年3月底。目前第一區2884間廠房中，約剩10家業者陸續搬遷。