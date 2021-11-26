16萬盆秋菊幸福洗禮 13展區療癒風帶來好心情

台北士林菊花展今天登場，今年以「菊來運轉、疫情消散」為題，展出栽培2年的16萬盆大立菊等花卉，還有泰雅族傳統樂舞、薩克斯風演奏等，為民眾療癒心靈。

「2021士林官邸菊展」今天舉行開幕儀式，搭配主題「菊來運轉」，現場準備帶有好運詞的摩天輪，台北市長柯文哲與貴賓、熊讚一同拉開金色緞帶，為菊展拉開序幕。

柯文哲致詞表示，士林官邸菊展是全國唯一不收費的大型菊花展覽，每年都吸引人潮，為了刺激消費，也與天母、士林等在地特色商家合作，希望民眾邊賞花邊體驗異國風情。

今年因疫情緣故會管制人流，因此展覽期間也推出線上花展及豐富的表演節目，讓無法來士林官邸的遊客，能有不同的花卉體驗。

今年主題「菊來運轉、疫情消散」共規劃13大展區，包括入口4米高的摩天輪打造「菊來運轉幸福滿滿」、2.5米高的樂譜綠雕搭配鼓型綠雕呈現「聽見花兒在歌唱」、轉動的造型菊舞者「舞動心花」、還有「恰逢花開時」，搭配向日葵花海，耗時兩年栽培的大立菊等，共約16萬盆菊花，讓遊客賞心悅目。

公園處長黃淑如表示，菊展結合國際與在地化表演，包含傳源文化藝術團的泰雅族傳統樂舞、優尼克薩克斯風重奏團演奏等。

菊展在士林官邸公園從今天起展出至12月12日止，展期共17天。