東湖線延伸東環段 張錦豪：聽到汐止人聲音免成盲腸線

今天交通部長王國材與台北市長柯文哲會面達成共識，要將汐止東湖線延伸到捷運東環段，市議員張錦豪表示，今天雙北終於達成了共識，聽進他的聲音，也聽到汐止人的聲音，要將捷運汐東線延伸至東環線，還給汐止人一條回家的路。

王國材與柯文哲今就基捷路線議題會面。交通部會後表示，針對柯文哲提到的汐東段要延伸到環狀線東環段，會給予支持，也會持續和台北市捷運局就台北段進行更詳盡的討論與規畫。

新北市議員張錦豪說，終於聽見他的聲音，汐東線捷運將銜接台北市環狀線SB07，他自上任起，最重視的就是汐止的交通問題，也經常在議會呼籲。汐止捷運這個議題已經「騙」了汐止人十幾年了，而他也不斷要求主導權要拿回新北市，新北自己先做，也要求新北市長侯友宜要將捷運汐東線延伸到捷運環狀線，也就是內湖舊宗路(SB07)，讓效益極大化，否則真的會變成盲腸線。

張錦豪表示，今天雙北終於達成了共識，要將捷運汐東線延伸至東環線，還給汐止人一條回家的路。他說，去年10月13日，北北基召開軌道路網政策溝通平台，汐止民生線變成了汐止東湖線，苦等了10幾年的汐止民生線卻變成了汐止東湖線，只有從汐止至捷運東湖站，還要走280公尺的好漢坡，根本不符合效益。

張錦豪在議會呼籲侯友宜，汐止東湖線要延伸到內湖舊宗路(SB07站)多延伸3個站，效益極大化，侯友宜也給予肯定。